Megtaláltuk a tökéletes szempillaspirált, ha hosszú pillákra és csodás tekintetre vágysz

Fotó: Courtesy of GIORGIO ARMANI

Megérkezett a szezon legjobban várt innovációja, a GIORGIO ARMANI Vertigo Lift Mascara szempillaspirálja. A formula könnyed, alig érezhető formulájával természetes komfortérzetet nyújt, csomósodásmentes volument és akár 24 órás * tartósságot garantál. Ugye milyen jól hangzik?

A luxus és az innováció találkozása

A Vertigo Lift Mascara új generációs Infinity Loop Brush keféje precízen oszlatja el a formulát a szempillákon, elérve még a legrövidebb szálakat is – csomósodás nélkül, kifogástalan tartással. A speciális kefe egyenletesen oszlatja el a formulát, akár 70 százalékkal** hosszabbnak tűnő eredményt biztosít.

Könnyed, sima formulája bőrápolási inspirációból merít, a Lash Extender Complex pedig lágyító és tapadást fokozó összetevőkkel gondoskodik, akár a természetes, akár merészebb megjelenésre vágysz. Próbáld ki a selymes, könnyed felvitelt és a tökéletesen formázott szempillák hatását! A végeredmény lélegzetelállító hosszúság, hibátlan ív és intenzív tekintet egyetlen mozdulattal.

Időtlen elegancia

Ez a szuper termék nemcsak a pilláidat emeli új szintre, hanem a dizájnját is: szoborszerű, elegáns fekete tubusa Giorgio Armani ezüst monogramjával a luxus és modernitás tökéletes egyensúlyát képviseli.

A markáns, meghosszabbított kialakítás tökéletesen tükrözi a szempillák ívelt, formázott megjelenését. A tubus dizájnja az állandó mozgás érzetét kelti, jelezve, hogy akárhány réteget viszel is fel, a szempilláid mindig elegánsan definiáltak maradnak.

A szezon legjobban várt innovációja, a GIORGIO ARMANI Vertigo Lift Mascara szempillaspirál Fotó: Courtesy of GIORGIO ARMANI

Less el egy-két trükköt Sydney Sweeneytől

A Giorgio Armani szépségnagykövete, Sydney Sweeney, a kampány középpontjába helyezi a tekintetet. A filmszerű koncepcióban a szempillák magával ragadó fókuszba kerülnek, miközben az ikonikus Armani sminkekkel kiegészített megjelenés időtlen eleganciát sugároz. Ha olyan tekintetre vágysz, mint a tündöklő Sydney Sweeney, kövesd az alábbi sminktippeket.

A tökéletes bőrfelület eléréséhez használd a Luminous Silk Foundation 5.75-ös ragyogó árnyalatát, majd egységesítsd a kiemelt részeket a Luminous Silk Concealer korrektor 2-es árnyalatával. Miután előkészítetted az arcod, hangsúlyozd a szemeid a Smooth Silk Eye Pencil 04-es szemfestékkel, majd hosszabbítsd meg a pilláid a Vertigo Lift szempillaspirállal. Ezután formázd a szemöldököd az Eye&Brow Maestro 04-es árnyalattal, végül vidd fel az ajkaidra a Lip Power 109-es, nude, rózsaszín árnyalatot.

Szerezd be te is az összes szuper beautykincset, és gyűjtsd be a bókokat!

* Fogyasztói teszt 105 önkéntes részvételével

**Műszeres teszt 30 önkéntes részvételével