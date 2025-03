Hogyan válasszuk ki a hétköznapokra szánt, mégsem hétköznapi lábbelit?

A hétköznapi cipők esetében a kényelem és a stílus kéz a kézben járnak egymással – ideális esetben, például a CCC széles választékában mindenképpen. Először is gondold át, hogy milyen ruhákhoz fogod hordani: ha a farmer és a póló a megszokott viseleted, inkább sportosabb, letisztult fazont keress. Ha a munkád miatt néha ingre vagy szövetnadrágra van szükséged, jól jöhet egy elegánsabb vagy félhivatalos modell. Az anyag és a talp minősége is sarkalatos pont: a megfelelő szellőzés, a strapabíró felépítés, valamint a könnyen tisztítható felület együttesen megkönnyíthetik a mindennapokat.

Fókuszban a női és férfi alternatívák

Mindkét nemnél hasonlóak az alapvető elvárások: a rugalmasság, a tartósság és a lábfej megfelelő alátámasztása kulcsfontosságú. Az a férfi, aki irodai környezetben dolgozik, megfontolhatja az alkalmi cipő férfi változatait, amelyek elég lazák a napközbeni teendőkhöz, de elég elegánsak egy találkozóra is. Ezzel szemben a nők szívesen nyúlnak az egyszerű, de bájos félcipőkhöz, vagy éppen a merészebb, vidámabb színárnyalatokhoz, ha kicsit fel szeretnék dobni a tavaszi ruhatárukat. Emellett az alkalmi női cipő különféle sarkakkal vagy díszítéssel is kapható, így csinosabbá varázsolhatóak a visszafogottabb hétköznapi szettek is. Ha a célok megvannak, akkor a CCC online felületén nem okozhat gondot a böngészés, meg persze a sikeres rátalálás.

Tavaszi férfi kollekció Fotó: CCC

Mivel hordjuk ezeket a modelleket?

Az egyszerű farmer-póló kombinációhoz kiváló a letisztult, lapos talpú darab vagy egy sportosabb sneaker jellegű cipő. Ha irodába vagy hivatalosabb környezetbe mész, a félhivatalos stílusú félcipők vagy mokaszinok is remekül beleillenek a megjelenésedbe, főleg ha a nadrágod elegánsabb vagy a felső öltözéked ing, blézer. A nők esetében egy visszafogott alkalmi női cipő bokavillantós nadrággal és könnyű blúzzal egyszerre komfortos és ízléses, legyen szó hétköznapi vagy munkahelyi programról. A lényeg, hogy a színvilág és az anyaghasználat összhangban legyen a ruhatár többi elemével.

Hétköznapi, de nem mindennapi!

A tavaszi divat megújulásával együtt a hétköznapi cipők is központi szerepet kapnak, legyen szó női vagy férfi kollekcióról. A lényeg, hogy a választott lábbeli egyszerre szolgálja a komfortot, a tartósságot és a stílust. Az alkalmi cipő férfi stílusban is hordható a mindennapokban, ha a munkakörnyezet megkívánja, miközben a női változatoknál ugyanez a kialakítás hétköznap is sokoldalúan helyt állhat. Jó tanács, hogy alkalmi cipő lévén a CCC üzleteiben megéri felpróbálni a kiszemelt modellt, hogy biztosan megfelelő-e.