Az idei év két különösen aktuális témát is beemel a konferencia programjába: a Disconnect - azaz törés és újrakezdés - a nagy váltásokról és újrakezdésekről szól, míg a Connect Culture a különböző kultúrák találkozását és együttműködését járja körül.

Kultúrák találkozása

A mai világban szinte elkerülhetetlen, hogy különböző kultúrájú emberekkel dolgozzunk együtt. A Connect Culture beszélgetésben nemcsak sztereotípiákról lesz szó, hanem arról is, hogyan kovácsolhatunk előnyt abból, hogy különbözőek vagyunk. A Connect Culture beszélgetésben három különleges vendég osztja meg tapasztalatait: Gianni Annoni a dél-európai, mediterrán temperamentumot, Yvonne Dederick az amerikai „you can do it”- kultúrát, Mengyi Li pedig az ázsiai nézőpontot hozza be a beszélgetésbe.

Disconnect – Merj váltani! Ugorj a mélyvízbe!

Gondoltál már arra, hogy újrakezdj valamit az életedben? Vagy épp egy nagy váltás előtt állsz? A Disconnect beszélgetések pontosan erről szólnak: hogyan kezeljük a kiégést, a váltást vagy akár a teljes „kicsekkolást” az életünkből. A konferencia szervezői olyan történeteket kerestek, ahol emberek nagyobb személyes vagy karrierváltáson mentek keresztül, és mertek valami teljesen újba, másba belefogni. De természetesen szó lesz arról is, hogy 50-hez közeledve – vagy azon túl – szükség van-e EXIT stratégiára, hogy egy belső, mentális vagy egészségügyi kényszer hatására, vagy akár a munkahely megszűnése miatt újratervezzük az életünket.

„Érdekes érzés nekem is, hogy eddig az ilyen konferenciákon vagy előadó voltam, vagy vendég, most pedig egyszerre vagyok előadó, vendég és szervező” – magyarázza Azurák Csaba, volt televíziós, a konferencia egyik szervezője, akit a közönség nyilván a televízió képernyőjéről ismer a legjobban. „Az én életemben is voltak nagy váltások, és bár néha ijesztőek voltak, mindig új lehetőségeket hoztak. A konferencián megosztott történetek szerintem mindenkinek adhatnak inspirációt, aki valaha is egy új kezdet előtt állt.” – magyarázza, majd hozzáteszi:

„A panel egyik sztárvendége Hodász András – a korábbi Papifranko készítője – , az egyházi szereplőből lett párkapcsolati tréner lesz, aki egy őszinte, tabumentes beszélgetés során mesél saját döntéseiről. Az „Instapapot” Hajós András kérdezi majd a karrierváltásról, a bátorságról, a nagy ugrásról, illetve mindenről, ami ehhez kellett.”

Miért nem érdemes kihagyni?

Ha te is szívesen hallanál bátor újrakezdésekről, vagy kíváncsi vagy, hogyan lehet a kultúrák sokszínűségéből valami igazán különlegeset kihozni, itt a helyed!

