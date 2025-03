Szoboszlai Dominik feleségül vette barátnőjét

A Liverpool középpályása eddig is viszonylag diszkréten kezelte magánéletét, így nem meglepő, hogy az esküvő is szűk körben zajlott, csupán a legközelebbi családtagok és barátok jelenlétében. Az eseményről először Szoboszlai Dominik osztott meg egy fotót a közösségi oldalain, ahol rövid, de annál meghatóbb üzenettel jelentette be a nagy hírt: „2025.03.25”.

A képen Szoboszlai Dominik elegáns fekete öltönyben, míg felesége, Buzsik Borka egy klasszikus, időtlen szépségű fehér ruhában látható. A háttér alapján úgy tűnik, hogy a szertartást szintén meghitt körülmények között tartották, ami még inkább emelte az esemény romantikáját.

Szoboszlai Dominik hirtelen vette feleségül szerelmét Fotó: Instagram

A párról eddig keveset lehetett tudni, de akik közel állnak hozzájuk, azt mondják, hogy Szoboszlai Dominik már a kapcsolat kezdetétől biztos volt abban, hogy Buzsik Borkában megtalálta az igazit. Barátai és csapattársai is gratuláltak a friss házaspárnak, valószínű, hogy többen közülük személyesen is részt vettek a ceremónián, mások pedig közösségi oldalakon küldtek megható üzeneteket.

Szoboszlai Dominik jelenleg karrierje egyik legizgalmasabb időszakát éli: klubszinten a Premier League-ben bizonyít, míg a magyar válogatott vezéreként is komoly sikerekre készül. Mostantól azonban nemcsak a pályán, hanem a magánéletében is új szerepben tündököl – férjként.

A rajongók és a sportszeretők szerte az országból boldogan fogadták a hírt, és sokan azt remélik, hogy a boldogság még nagyobb lendületet ad Szoboszlai Dominiknak a jövő kihívásaihoz.