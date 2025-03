Erzsébet királynő félelmetesen okosan készítette fel Katalin hercegnét a királynéi pozícióra: ezt a fontos leckét kapta tőle

Rekord mennyiségű szavazat, fantasztikus nők: Ilyen volt a 2025-ös GLAMOUR Women of the Year gála

Egyre inkább ugyanaz az öltözködési stílus jellemzi Katalin hercegnét, mint annak idején Erzsébet királynőt. A néhai uralkodó tudatosan viselt egyszínű, látványos szetteket, amit most Vilmos herceg felesége is követ.

Magabiztosságot tükröz

Úgy tűnik, Erzsébet királynő stílusát átvette Katalin hercegné: Vilmos herceg feleségét nemrég például egy tűzpiros Catherine Walker kabátban és egy hasonló árnyalatú Gina Foster kalapban láthattunk, a Szent Patrik napon pedig egy mélyzöld Alexander McQueen kabátot öltött magára. Utóbbi például egyáltalán nem véletlen, a néhai uralkodó szintén nagyon ügyelt rá, hogy olyan árnyalatot válasszon, amely az adott nemzet zászlaját jelképezi.

Lisa Talbot divatszakértő szerint a hercegné tökéletesen sajátította el az öltözködési diplomácia művészetét, amely gyakran visszhangozza Erzsébet királynő jellegzetes stílusát. „Ez a filozófia, amely évtizedeken át alkotta a királynő ruhatárát, biztosította, hogy a tömegből azonnal kitűnjön. Most a walesi hercegné továbbviszi ezt a fáklyát, és olyan vibráló színeket használ, amelyek egyensúlyt teremtenek az elegancia és a láthatóság között - ez a megközelítés pedig egyszerre stratégiai és szimbolikus." - idézi a Daily Mail a szavait.

Hozzátette, a néhai uralkodó megértette, hogy szerepéhez legalább annyira szükséges a jelenlét, mint magabiztosság. Akár a Nemzetközösségi Nap volt, akár a Trooping the Colour ünnepség, olyan merész, egyszínű ruhákat választott, amelyek már messziről kitűntek. Ez nem csupán személyes preferencia volt, hanem tudatos választás, hogy kapcsolatot teremtsen a közönséggel, biztosítva, hogy a hatalmas tömegben leghátul is megpillanthassák az uralkodót.

Neked feltűnt ez a különös részlet Katalin hercegné ruháján? Öltözködésével üzent a walesi hercegné

Katalin hercegné Szent Patrik napi megjelenésével is bizonyította, hogy képes ötvözni a hagyományt a modernitással, és megértette, hogy a királyi stílus egyfajta kommunikációs eszköz.

Tiszteleg az öröksége előtt

A szakértő elmondta azt is, miért nem választanak a királyi családtagok többféle színű szetteket. Szerinte az, ha tetőtől talpig egyszínűbe öltöznek, az nemcsak elegáns, de nagyon praktikus is, remekül fényképezhető, magabiztosságot sugároz és lehetővé teszi, hogy a viselője figyelemelterelés nélkül is a középpontban maradjon.

„Katalin számára ez a megközelítés egy másik célt is szolgál: a folyamatosságot. Ahogyan egyre fontosabb szerepet tölt be a monarchiában, finoman megerősíti a királynőhöz való vizuális kötődést, tiszteleg az öröksége előtt, miközben a stílusát a magáévá teszi. A gondosak átgondolt szabásvonalak és a kortárs kiegészítők révén modernizálja a megjelenést, így az a mai divatvilágnak is tökéletesen megfelel, miközben megőrzi azt a királyi fényt, amit az alattvalók elvárnak tőle.”