Harry herceg szomorú hírt jelentett be, teljesen le van sújtva Károly király kisebbik fia

Harry herceg közel húsz éve alapította meg a Sentebale-t, most azonban fájdalmas döntésre kényszerült

Harry herceg az elmúlt években többször is megmutatta, hogy nemcsak a királyi családi hagyományokat képes újragondolni, hanem valódi ügyek mellé is odaáll. Most azonban olyan döntésre kényszerült, amelyet nagyon fájó szívvel hozott meg.

Megromlott a kapcsolat

Harry herceg bejelentette, hogy lemond a Sentebale nevű alapítvány patrónusi szerepéről, amelyet 2006-ban hozott létre Seeiso herceggel, édesanyjuk emlékére. A lépés oka nem egy külső támadás vagy politikai nyomás, hanem egy belső konfliktus, amely miatt szinte az egész vezetőség távozik. A helyzet drámai, a bejelentés pedig sokak számára megdöbbentő.

A két herceg közös nyilatkozatban közölte döntését: „Közel húsz évvel ezelőtt alapítottuk meg a Sentebale-t édesanyáink tiszteletére. A Sentebale lesothói nyelven annyit jelent: »ne felejts el« – és ez volt az ígéretünk mindazon fiatalok felé, akiket ez a szervezet szolgál. Ma sincs ez másként" - olvasható a közleményben.

„Nehéz szívvel, de lemondtunk az alapítvány patrónusi szerepéről – a kuratórium tagjaival való szolidaritásból és támogatásként, akik szintén erre kényszerültek. Lesújtó, hogy a jótékonysági szervezet kuratóriuma és az igazgatótanács elnöke közötti kapcsolat helyrehozhatatlanul megromlott, így a helyzet tarthatatlanná vált” - írták.

Helyrehozhatatlan a kár

A háttérben egy komoly belső konfliktus áll. A hírek szerint az alapítvány kuratóriuma és az igazgatótanács elnöke, Dr. Sophie Chandauka között helyrehozhatatlan ellentét alakult ki. Az elnök nem volt hajlandó lemondani, miután a kurátorok erre kérték – sőt, jogi lépésekkel válaszolt, és pert indított, hogy a posztján maradhasson.

Az egyik nyilatkozatban így fogalmaztak: „A kuratórium tagjai a szervezet érdekeit szem előtt tartva kérték az elnök lemondását, miközben a munkatársak jólétét is figyelembe vették. Az elnök azonban beperelte az alapítványt, hogy megtarthassa ezt az önkéntes pozíciót – ez tovább súlyosbította a kapcsolatukat.” A brit és afrikai kurátorok közösen távoztak, köztük Harry herceg egyik legrégebbi barátja, Mark Dyer is.

Fájó szívvel búcsúznak

Harry herceg és Seeiso herceg nemcsak bejelentették távozásukat, hanem nyíltan vállalták fájdalmukat is: „Ami történt, az elképzelhetetlen. Sokkban vagyunk, hogy erre kényszerültünk, de továbbra is felelősséggel tartozunk a Sentebale kedvezményezettjei iránt, ezért minden aggodalmunkat meg fogjuk osztani a Charity Commissionnel arról, hogyan történhetett mindez.” Végül hozzátették: „Lehet, hogy már nem vagyunk patrónusok, de mindig is az alapítói maradunk – és sosem felejtjük el, mire képes ez a szervezet, ha jó kezekben van.”

Forrás: hellomagazine.com