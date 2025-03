Meztelenruhát villantott Sabrina Carpenter, egyszerűen mesésen fest az énekesnő

Sabrina Carpenter koncertturnéja közben is szakít egy kis időt a pihenésre

Sabrina Carpenter Short 'n Sweet turnéja az európai szakaszában jár. A koncertsorozat már megörvendeztette a szőke énekesnő rajongóit Írországban, Angliában, Skóciában, Franciaországban, Németországban és Belgiumban is, Carpenter pedig a héten Hollandiába, Olaszországba és Svájcba látogatott – és úgy tűnik, ki is élvezte az európai országokat. A popsztár menetrendje igen sűrű, de volt néhány olyan eset, amikor akár három nap is eltelt két koncertje között, erről tanúskodik legutóbbi Instagram-bejegyzése, amelyet látva csak irigykedni tudunk.

Sabrina Carpenter ugyanis a Comói-tavat járta be a fotók alapján, jókat evett és bulizott a barátaival. De nem volt rest megosztani egy olyan képet, amelyen egy gyönyörű, teljesen átlátszó, kék meztelenruhában pózol. Az Espresso énekesnője persze ügyelt arra, hogy a képek megfeleljenek az Instagram szabályzatának, az egyik fotón háttal állt a kamerának, míg egy másik képen a karjával takarta mellkasát, viszont így is lenyűgözően festett.

Sabrina Carpenter nem tud hibázni, ha ruhákról van szó Fotó: @sabrinacarpenter / Instagram

A fotók érthető módon szinte felrobbantották az internetet, alig több mint két óra alatt több mint 1,5 millió lájkot gyűjtöttek, a rajongók pedig oda-vissza voltak a képekért. Egyesek pedig azt forszírozták, hogy Sabrina Carpenter lesz-e Sophie (Amanda Seyfried) karakterének lánya a Mamma Mia harmadik részében.

Sabrina Carpenter nem pihen

A tehetséges énekesnő idén nyerte meg karrierje első két Grammy-díját: a Legjobb pop vokál album kategória elismerését a Short 'N Sweet című albumnak köszönhetően, a Legjobb pop szóló előadás díját az Espresso című slágere miatt vihette haza. Carpenter az európai koncertek után októberben fog visszatérni Észak-Amerikába, hogy turnéját New Yorkban, Nashville-ben, Torontóban és Los Angelesben zárja le.