Ilyen ember vagy valójában az aszcendensed szerint: félelmetesen sokat elárul rólad

Nagyon sokszor olvastam már, hogy az aszcendens jegyének tulajdonságai igazak az első 30 évre, és csak utána kezdjük a napjegyet. Na én ezzel nem lennék ennyire számszerű, óvatosabb viszont igen, de az valóban igaz, hogy ahhoz, hogy elinduljunk a csillagjegyünk útján, legelőször az aszcendens jegyét tapasztaljuk meg, hiszen az a fizikai testünk. Van egyetlen kivételes példa, amikor a napjegyünk ugyanaz, mint az aszcendens jegyünk: akkor érkezünk ilyen képlettel, ha előző életünkben valamit nem tudtunk megvalósítani, amit szerettünk volna, és most ismét ezt választjuk feladatnak. És most nézzük, milyen tulajdonságokkal bírnak az egyes aszcendensek:

Kos aszcendens

Fő mondata: jövök, létezem, cselekszem. A Kos aszcendenssel rendelkező csillagjegyek, gyorsak, mozgékonyak, energikusak. Ők azok, akik reggel kipattannak az ágyból, és indítják a napot. Lehetnek türelmetlenek is, akik fejjel mennek a falnak.

Bika aszcendens

Sokkal kényelmesebb, mint a Kos aszcendens, sőt kimondottan lassú hozzá képest. Szeret enni, inni, szereti a kényelmet, szereti kényeztetni magát, és nem von meg magától semmilyen életörömöt. Pont ebből kifolyólag lehet kicsit nehézkes. Fontos számára az anyagi világ.

Ikrek aszcendens

Itt már újra felpörögnek az események, az Ikrek aszcendens sokáig fiatalos marad, kíváncsi és cselekvő, mindig aktív természet. Jellemző rá a kapkodás, szeret emberekkel kapcsolódni, más nézeteket is meghallgatni. Sokszor elfelejt enni, gyakorlatilag fénnyel táplálkozik.

Rák aszcendens

Ennél az aszcendensnél az érzelmek dominálnak a legjobban, fontos jellemzője az érzékenység, általában mindent megtesz a szeretteiért. Szeret gondoskodni, uralkodó bolygója a Hold, ezért nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el a képletben.

Oroszlán aszcendens

Ha egy Oroszlán aszcendensű személy belép az ajtón, általában azonnal fel lehet ismerni. Méltóságteljes tartása, erőteljes hangja és megnyilvánulása olyan emberré teszi, aki ösztönösen képes uralkodni a környezetén. Szereti a luxust, és ezt érezni is lehet a megjelenésén. A nők kifejezetten büszkék, nem mennek bele méltóságukon aluli helyzetbe.

Szűz aszcendens

A Szűz aszcendensnek általában téglalap alakja van, ritkán hízékony, általában sokáig megőrzi fiatalságát. Lehet tisztaságmániás, de leginkább mások rendetlensége zavarja. Vagy nagyon puritán, vagy szuper extravagáns. Általában segítőkész, szeret szolgálni.

Mérleg aszcendens

A Mérleg aszcendensben van valami szépség, ami vonzza a tekintetett. A férfi aszcendens is ilyen: öltözködése kifogástalan, fontos számára, hogy mindig divatos legyen. Viselkedése, nyugodt és kiegyensúlyozott, kedves és udvarias, és minden helyzetben képes objektív maradni.

Skorpió aszcendens

A Skorpió aszcendensű csillagjegy az, aki mindent tud a másikról, magáról azonban nagyon keveset árul el. Általában belelát az emberekbe, nagyon jó nyomozói készségei vannak. Manipulatív tud lenni, és bármit elér, amit akar.

Nyilas aszcendens

Az igazi optimista alkat, nagyravágyó, szabad szellem és elképesztően elfogadó készség jellemző rá. Erős az igazságérzete, emellett lehet nagyon sikeres, de a világ szélhámosa is. Nem lehet nem észrevenni, ha belép a szobába, igazi kalandvágyó főszereplő típus.

Bak aszcendens

Pont az ellenkezője a Nyilas csillagjegynek: komor, és zárkózott. Nagyon sok nehézséget és fájdalmat cipel a vállán, az egyik legnehezebb aszcendensek közül. Kifejezetten távolságtartó tud lenni, miközben vágyik az elismerésre, a szeretetre és az elismerésre..

Vízöntő aszcendens

A Vízöntő aszcendensű csillagjegy pörgős és mozgékony. Gyorsan jár az esze, sokszor nem is lehet követni. Ha valamit a fejébe vesz, azt mindenáron véghez is viszi, még akkor is, ha mindent fel kell robbantania maga körül. Egyáltalán nem foglalkozik mások véleményével.

Halak aszcendens

Általában kerekded, de mindenképp hízékony, így vigyáznia kell az alakjára. Szeret álomvilágban élni, sokszor nem is realizálja a komor valóságot. Fejlett a beleérző képessége, beleérez és belelát másokba, de el is tud benne veszni. Nem szereti, ha bántják, kifejezetten érzékeny típus.