Napi horoszkóp: A Nyilas kiélheti a kreativitását, a Bak adósságba keveredhet - március 24.

A hét első napja a Kos-Nap és a hátramenetben haladó Merkúr együttállásával indul: szellemileg élénk lehetsz, de ez a fényszög a kommunikáció, a tanulás, az utazás, a szállítás, a szerződéskötés, a vásárlás és a tárgyalások területén zűrzavarokat okoz, s talán elveszíted az ellenőrzést felettük. Ne változtass állást, ne vásárolj drága holmikat, szerződés aláírása előtt pedig tegyél fel sok kérdést.

Most egy időben kell előre és hátrafelé is tekintened, régebbi ügyeidet ugyanis talán most képes leszel tiszta fejjel értékelni, esetleg lezárni. Ajánlatos viszont óvatosan vezetned, kerülnöd a fontos döntéseket, mert a körülmények valószínűleg megváltoznak. Ha üzenetet küldesz valahová, ellenőrizd, hogy átment-e, s el kell fogadnod, hogy valami nem működik, de anélkül, hogy csípős nyelveddel reagálnál mindenre.

Kos (03. 21-04. 20.) Feldobhatod a környezetedet, ha beszólásaid szellemesek, de ne most tegyél szerelmi vallomást, s óvakodj attól, hogy másnak küldj el bizalmas iratokat.

Bika (04. 21-05. 20.) Egy anyagi ballépés elveheti a kedved, de még kopp-időszakban is, amikor sok a kiadásod, meg kell beszélned családoddal és kedveseddel, ki mit fizet.

Ikrek (05. 21-06. 21.) Ha váltani akarsz, ne törődj irigyeiddel: képes leszel a kiszemelt feladatot megvalósítani, esélyedet csak azzal ronthatod el, ha túl sokat fecsegsz terveidről.

Rák (06. 22-07. 22.) Ha nem fizették meg a túlóráidat, érthető, ha felbosszant, de lehetőleg ne ma kérj fizetésemelést, és a kollégáknak se tarts kiselőadást.

Oroszlán (07. 23-08. 23.) Ha külföldre készülsz, indulás előtt ellenőriztesd a járgányodat, nézz utána, hogy elég üzemanyag van-e a kocsidban, a külföldi pasik viszont leszólítanak.

Szűz (08. 24-09. 23.) Az ágyban ne legyél néma, de még a magasabb bevétel vagy egy jó üzlet miatt se tévedj mellékútra, titkos munkahelyi viszonyba a főnököddel.

Mérleg (09. 24-10. 23.) Ha kritika nélkül meghallgatod barátaidat és rokonaidat, felengednek irántad, arról viszont leszokhatnál, hogy állandóan sztárokat és hírességeket hajkurássz.

Skorpió (10. 24-11. 22.) Ne most akarj jól fizető állás után nézni, de sokat profitálhatsz egy szakmai vagy üzleti megbeszélésből, ha meghallod, ami csak a mondatok között sejthető.

Nyilas (11. 23-12. 21.) Éld ki kreativitásodat a munkádban és az ismerkedésben, próbáld meg elfogadtatni magad a főnököddel és kedveseddel - ne hagyd, hogy kihozzanak a sodrodból.

Bak (12. 22-01. 20.) Lehet, hogy adósságba verted magad otthonod felújítása miatt, de ne bérelj drága irodát, s ha otthon dolgozol, ne reménykedj bónuszokban és béremelésben.

Vízöntő (01. 21-02. 19.) Szerelmi vallomást, szerződés- és üzletkötést ne kapkodj el, ne hagyd, hogy valaki az orrodnál fogva vezessen, de ne sajnáld párodtól az odafigyelést.

Halak (02. 20-03. 20.) Ne dolgozz áron alul, ám ha a párod többet keres nálad, akkor úgy tisztességes, hogy ő fedezze a háztartási költségek és a bérleti díj nagyobb hányadát.