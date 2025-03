Őket már biztosan nem láthatjuk A Nagy Duettben: elképesztő izgalmakat hozott a második élő adás

Múlt héten kezdetét vette A Nagy Duett hetedik évada. Összesen tíz páros vágott neki a műsornak, a zsűri és a nézők összesített szavazatai alapján az első adás győztesei Mihályfi Luca és Hegyes Berci lettek, és végül LL. Juniornak és Szorcsik Vikinek kellett búcsúznia. Nézzük, mi történt ma, a második adásban!

Pető Brúnó és Sydney van den Bosch - 29 pont

Bár múlt héten nem kaptak túl sok dicséretet a zsűritől, Pető Brúnó és Sydney van den Bosch újult erővel, hatalmas energiával vágott bele ebbe a hétbe: ezúttal Tóth Gabi és Csipa: Valami Amerika még című dalát vitték színpadra. Tilla szerint nagyon sokat fejlődtek és egyetértett vele a zsűri is. „Még egy kicsi kell és akkor meglesz!” - mondta Horváth Tamás. Ez pontokban is megmutatkozott, héttel kaptak többet, mint legutóbb.

Stohl András és Geszler Dorottya - 27 pont

Múlt héten veszélyzónások voltak, ezért egyértelmű cél volt a páros számára, hogy ezen a héten automatikusan továbbjussanak. Remek hangulatot varázsoltak a színpadra, Varga Viktor, Dr. BRS & Biga Koccintósát énekelték el. „Tüneményes produkció volt. (...) Zseniális volt és nagyon laza." - értékelte Kasza Tibi. Hajós András pozitívumként említette, hogy azt látta Geszler Dorottyán, hogy végre sikerült kinyílnia.

Sári Évi és Schmuck Andor - 28 pont

A páros felkészülését betegség nehezítette, Sári Évi az első próbákon énekelni sem tudott. Ennek ellenére mindent megtettek a siker érdekében: Szécsi Pál: Szeretni bolondulásig című dalát vitték színpadra. „Minden tisztelet Évié, betegen bejött az összes próbára" - méltatta partnerét Schmuck Andor. „Nagyon édesen állt nektek ez a dal” - összegezte a látottakat Kasza Tibi.

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence - 38 pont

A páros A Nagy Duett első adásában elképesztő mennyiségű dicséretet kapott, a céljuk tehát az volt, hogy ez most se változzon. Brasch Bence a kisvideóban a kamerák előtt elárulta, nagyon boldog, hiszen a napokban megszületett a kisfia. Energiával feltöltődve léptek tehát a színpadra, ahol a Grease egyik slágerét énekelték el magyarul. „Elképesztően szerethetőek vagytok, le a kalappal!” - mondta a végén Kasza Tibi. Szabó Zsófi pedig gratulált Ramónának, hogy a Glamour Women of the Year gálán elnyerte Az én műsorvezetője díjat.

Nagy Feró és Molnár Anikó - 27 pont

A párost múlt héten a zsűri mentette meg, ezért most nagyon bíztak a jobb folytatásban, a sima továbbjutásban. Ezúttal a Kerozin: Kismalac című számát kapták, ezzel szerették volna felrobbantani a színpadot. Az előadás után Nagy Feró viccesen megjegyezte, hogy otthonra is beszerez majd egy rudat, hogy gyakorolja a rúdtáncot. A produkció felemás értékelést kapott a zsűritől.

Nótár Mary és Aurelio - 30 pont

Aurelio majd kiugrott a bőréből, amikor megtudta, hogy ezúttal a Bella Ciaót kell elénekelniük Maryvel. A felkészülésük láthatóan nagyon jó hangulatban telt, alig várták, hogy színpadra léphessenek. Kasza Tibi szerint Aurelio kicsit túlizgulta a produkciót, de méltatta a lelkesedését. „Nem tudsz énekelni, de mi ezt már elfogadtuk" - összegezte.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci - 38 pont

Az elmúlt hét nyertes párosa ezúttal a 70-es évek diszkóslágerét, a Bee Gees: Stayin' Alive című számát vitte színpadra. A kisvideóban elmondták, Bercinek a legnagyobb kihívást a magas hangok kiéneklése jelentette. A feladatot mégis nagyon profin oldották meg, Kasza Tibi el is mondta, teljes döbbenet volt számára, ahogyan énekeltek. „Azon kaptam magam, hogy egy pasit bámulok" - tette hozzá viccesen.

Radics Gigi és Visváder Tamás - 30 pont

Visváder Tamás a kisvideóban szerényen elárulta, nagyon félt attól, hogy nem lesz méltó partnere Radics Giginek. A páros ezúttal egy mulatós dalt kapott, aminek alapvetően örültek, hiszen mindketten kedvelik a stílust. „Ez mi a búbánat volt?" - kérdezte viccesen a produkció után Kasza Tibi. „Te nagyon éled ezt a műfajt" - mondta Szabó Zsófi Tamásnak.

Dér Heni és Gáspár Győző - 34 pont

Dér Henire és Gáspár Győzőre hatalmas stílusváltás várt a múlt hét után, ezúttal a Kaoma Lambadáját kellett színpadra vinniük. Igazi kihívást jelentett számukra a portugál nyelv, valamint a tánc, mégis remekül megoldották a feladatot, vidám pillanatokat okoztak a közönségnek. Győző elmondta a produkció után, hogy célja az volt, hogy egy kicsit vidámabbá tegye a nézők vasárnap estéjét.

A végeredmény