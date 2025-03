HAIR az MVM Dome-ban: Látványos koncert és tánc-show Duda Évával és hazai sztárokkal

Duda Éva, a nevét viselő társulattal most a legendás Hair-musicalt állítja színpadra.Fotó: Dömölky Dániel

Április 17-én egy különleges, látványos előadásra készül az MVM Dome, ahol Duda Éva álmodja színpadra a HAIR ikonikus filmzenéjét. Az eredeti nyelven előadott dalokhoz élő zenei kíséret, dinamikus koreográfiák és lenyűgöző vizuális elemek társulnak. A rendező-koreográfussal a próbák során beszélgettünk arról, mitől lesz ez az előadás igazán különleges.

A HAIR üzenete ma is aktuális: szabadság, ellenállás és művészet

Az MVM Dome színpadán, április 17-én rendezik meg azt a látványosnak ígérkező koncert- és tánc-show-t, amelynek alkalmával a kultikus HAIR című film világhírű számai először csendülhetnek fel eredeti nyelven Magyarországon, mégpedig hazai sztárok tolmácsolásában, élő zenével, izgalmas koreográfiákkal és látványvilággal kísérve.

Az est megálmodójával, Duda Éva rendező-koreográfussal beszélgettünk a próbafolyamat során, a Duda Éva Társulat főhadiszállásán, a Jurányi Házban.

Hogy jött képbe a HAIR? Személyes kedvenced ez a mű, és dédelgetett vágyad volt, hogy azt megrendezd, vagy egy hirtelen kínálkozó lehetőségre mondtál igent?

Már a pandémia előtt a HAIR járt az eszemben, de akkor még a komplett színpadi mű, azaz a musical volt a fejemben. Amit végül most csinálunk, az más, egy jóval egyedibb verzió. Nem néhány száz ember előtt egy színházi térben, hanem egy hatalmas koncertszínpadon a mű korszakalkotó zenéjét keltjük életre, prózai jelenetek és átkötőszövegek nélkül.

A filmzene dramaturgiáját követve, élő zenei kísérettel adjuk elő a számokat, tánccal és vizuális effektekkel. Tizenhárom nagyszerű énekes, tízfős zenekar, nyolcfős kórus, tizenhét táncos és két akrobata alkotják az ötventagú fellépő csapatot – ehhez mérten választottuk helyszínnek Budapest egyik legnagyobb előadóhelyét, az MVM Dome-ot.

A Duda Éva Társulat ezúttal egy igazi klasszikust, a HAIR-t állítja színpadra sok sztár részvételével

Ma is aktuális a HAIR-ből ismert jelmondat: „Szeretkezz, ne háborúzz!” Ezen örökérvényű szintagmát leszámítva is közel áll hozzád a hippi korszak?

Leginkább maga a film áll közel hozzám, a szerethető karaktereivel, könnyed, de mégis drámai pillanataival és nagyon lényeges üzeneteivel, főképp, ami a szabadságot illeti. Ez az anyag valós, igazi emberekről és helyzetekről szól, miközben megkérdőjelezi a világot működtető értékrendek igazságosságát és rávilágít a szabadság fontosságára.

Falusi Mariann is ott lesz a HAIR előadásban Fotó: Dömölky Dániel

Jelen pillanatban olyan elképesztő feszültségek vannak a világban, amire a művészetnek is reagálnia kell. A HAIR-t tökéletesnek találom arra, hogy artikulálni tudjam a pillanatnyi félelmeimet, érzéseimet és vágyaimat. Alkotókként ez a lehetőségünk, hogy a saját eszközeinkkel megfogalmazzuk, mit jelentenek nekünk azok a társadalmi kérdések, amelyek alakítják az életünket.

Engedünk-e a rendszernek, a cenzúrának, meghajolunk-e a hatalom előtt, képviselni tudjuk-e, hogy hogyan szeretnénk élni.

A fegyveres harc nyilvánvalóan egyetlen épeszű embernek sem lehet szándéka, abban nincsenek győztesek vagy vesztesek, csak áldozatok. A háború a HAIR egyik központi témája: a katonák vietnámi háborúba való besorozása zavargásokat váltott ki Amerika-szerte, és egyre többekben tudatosult, hogy a harcok kizárólag nagyhatalmi érdekeket szolgálnak. Ez ma sincs másképp, és mindez sajnos Magyarországon is lecsapódik: seregbe hívó plakátok vesznek körül minket, miközben a kormány a béke mellett kampányol. A produkcióval egyértelműen nemcsak a hippi korszak romantikáját elevenítem fel, hanem szeretnék egy nagy felkiáltójelet is tenni.

Gulyás Michelle: „A megszerzett hírnevet nem szabad öncélúan használni, inkább arra kell törekednem, hogy azt jó célokra fordítsam”

Hazai sztárok lépnek majd fel, többek közt az Irie Maffiából is ismert Sena Dagadu, Bereczki Zoltán, Falusi Mariann és Vitáris Iván is. Mi alapján állt össze a csapat?

Ezeket a dalokat nehéz elénekelni, komoly hangi adottság kell hozzájuk, és persze színpadi rutin és előadói kisugárzás is. Minden korosztályból vannak fellépők, megszólítjuk azokat, akik akkor voltak diákok, fiatalok, amikor kijött a film, ugyanakkor a mai fiatalokhoz is szólunk. A karaktereket is figyelembe vettük: lényeges volt, hogy a számok jól álljanak az előadóknak.

Vitáris Iván is fellép a HAIR című darabban Fotó: Dömölky Dániel

Nem színdarabot akartunk csinálni, ahol mondjuk Bergert egy valaki játssza, hanem a dalokat illesztettük a szereplőkhöz, és osztottuk el közöttük. Mindenkinek van egy-egy fő dala, és vannak olyanok is, amelyeket közösen énekelnek. Az angol nyelvtudás magas szintje szintén számít, hiszen a produkciónak az is különlegessége, hogy a dalok eredeti nyelven lesznek hallhatók.

Aki ismeri a munkásságodat, joggal feltételezheti, hogy a táncnak ismét kulcsszerepe lesz. Mit árulsz el a koreográfiáról?

A tánc kifejezőereje óriási, erre nagyon építek, a számok jelentős részében szerepe van. Például a Hare Krisna is csupa tánc, de a seregszemlét és sorozást is mozgással visszük színre. A táncos elemek arra is jók, hogy egy-egy momentumot kihangsúlyozzunk. A zenén túl mind a világítás, mind a vetítés jelentéssel bír majd.

Schoblocher Barbara is fellép a HAIR című darabban Fotó: Dömölky Dániel