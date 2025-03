Az elmúlt 25 év legjobb sorozatai: ha valami olyat néznél, amire örökre emlékezni fogsz

Az elmúlt 25 év során könnyen lehet, hogy több mint 100 sorozatot simán ledaráltál. Ezek között lehetnek olyanok, amikre már nem is emlékszel, vagy olyanok, amiket akkor nézel újra, ha szeretnéd kikapcsolni az agyad. És persze olyanok is, amiket, ha megnézel, mindig rájössz, hogy egyszerűen T Ö K É L E T E S E K. A Vogue magazin most összegyűjtötte azokat, amelyek ez utóbbi hatást válthatják ki belőled. Íme, 6 zseniális sorozat az elmúlt negyed évszázadból!

Normális emberek (2020)

A Sally Rooney regényéből készült sorozat Connell és Marianne bonyolult kapcsolatát követi nyomon az ír kisvárosi gimnáziumtól a dublini egyetemig. A valósághű love story nagyon intim, csak úgy tombol benne a kémia, és tele van érzelmekkel. Hitelesen ábrázolja a fiatal felnőttek közötti párkapcsolatok nehézségeit, és azt, mennyit számít a köztük lévő kommunikáció. Kivételesen érzékeny romantikus dráma, amit - már most szólunk - sírás nélkül képtelenség végignézni.

Skins (2007-2013)

A brit tinédzserek életét bemutató sorozat kétségtelenül provokatív történetmesélésével tűnik ki. Az évadonként megújuló szereplőgárda mindig a maga generációjára reflektált, bemutatva a fiatalok drogokkal, mentális egészséggel, szexualitással és identitással kapcsolatos küzdelmeit. A hitelessége és a zseniálisan megírt karakterei miatt mára kultikus sorozattá vált, ami bőven túlmutat egy szokásos, könnyed tini-drámán. Az pedig hatalmas plusz pont, hogy a betétdalokat is zseniálisan válogatták össze!

A Fehér Lótusz (2021-től)

Mike White szatirikus drámája luxusüdülők gazdag vendégeit és az őket kiszolgáló személyzetet állítja középpontba, miközben szociális és morális problémákat boncolgat. Ironikus társadalomkritikát és izgalmas karaktereket kínál, miközben fokozatosan bontakoznak ki a produkció legelején elhintett rejtélyek közötti összefüggések.

A Fehér Lótusz legújabb, harmadik évada csupán néhány hete startolt el a HBO Maxon Fotó: Profimedia

Ha szereted az olyan sorozatokat, amelyekben csak szépen, lassan tudod összerakni a kirakós darabkáit, ezzel biztosan nem lőhetsz mellé! A laza, közben mégis nagyon feszült hangulata semmihez sem fogható.

Ipar (2020-tól)

A pénzügyi világ könyörtelen és feszült légkörét mutatja be ambiciózus fiatal bankárok szemszögéből, akik olyan pozícióért versengenek egy elit londoni befektetési bankban, amit csak kevesen kaphatnak meg. A Ipar a hatalom, pénz és erkölcs kérdéseit vizsgálja brutális őszinteséggel, dinamikus operatőri munkával, magával ragadó karakterekkel és elképesztő cselekményfordulatokkal. Igazi klasszikus!

Csajok (2012-2017)

Lena Dunham sorozata a húszas éveikben járó New York-i nők életét mutatja be éles, humoros és olykor kegyetlen őszinteséggel. A Csajok merészen szakít a szokásos sitcom-sablonokkal, a barátságok, karrier, szerelem és önértékelés útvesztőjében navigáló fiatalok történeteit elképesztően nyersen, mégis szórakoztatóan meséli el.

A Csajok című sorozat a mai napig nagyon népszerű Fotó: Profimedia

Az erőteljesen személyes és olykor szürreális jelenetek teszik igazán kiemelkedővé az alkotást. Az pedig csak hab a tortán, hogy a fiatal Adam Driver is feltűnik benne!

A visszatérés (2005-2014)

Mi történik akkor, ha a Jóbarátok sztárja, Lisa Kudrow és a Szex és New York forgatókönyvírója, Michael Patrick King találkoznak? Megszületik egy ikonikus vígjátéksorozat! A történet az egykori sitcom-sztár, Valerie Cherish kétségbeesett próbálkozását követi nyomon, hogy visszatérjen Hollywoodba. A produkció ügyesen játszik a valóságshow és a fikció határaival, miközben egyszerre kínosan vicces és szomorú képet fest az öregedésről, a sikerhajszáról és az önazonosság megőrzéséről.

