Az utolsó dobás Tőkés Anna MOME hallgató filmje világsikert arat

Tőkés Anna, a MOME animáció szakos hallgatójának rövidfilmje élsportolók belső világába enged betekintést – a ritmikus sportgimnasztika világába, ahol a csillogó felszín mögött gyakran súlyos lelki terhek rejtőznek. A történet főszereplője, Kata, egy fiatal versenyző, akinek a szemszögéből tárul fel az edzői visszaélések és az extrém fizikai terhelés valósága. A külső sikerek hajszolása közben a lány lelkesedése lassan elhalványul, ereje és kitartása fogy, míg végül választás elé kerül: marad a rendszerben, vagy megtalálja saját útját.

Egy tabutéma a sport világából – belülről megélt történet

A film különlegessége, hogy nem csupán kívülálló szemmel mutatja be ezt a világot – Tőkés Anna maga is tizenkét éven át volt a magyar ritmikusgimnasztika-válogatott tagja. Saját élményeiből, tapasztalataiból építkezve, önéletrajzi elemekkel átszőve meséli el a történetet. A rendezőt az alkotás során az is motiválta, hogy párbeszéd induljon el a sportolói közegben tabunak számító témákról.

A 2024-ben, a MOME Anim gyártásában és a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült film már több jelentős elismerést bezsebelt. Nemzetközi premierje a Szarajevói Filmfesztiválon volt, majd szerepelt többek között a CineFesten, a Friss Kakason és a 44. Magyar Filmszemlén is, ahol különdíjjal jutalmazták. Ezen kívül megkapta a Cinemira DIGIC Pictures és a Primanima elismerő okleveleit, valamint a CEE Animation Forum Rising Star szekciójában is támogatásban részesült.

Az utolsó dobás című film sikert sikerre halmoz a nemzetközi filmfesztiválokon is Fotó: Mome

A ritmikus gimnasztika testet és lelket megterhelő pillanatai jelennek meg az animációs filmben Fotó: Mome

A következő hónapokban sem marad fesztiválszereplések nélkül: bemutatják a portugáliai Monstrán, majd májusban a németországi ITFS animációs fesztiválon is versenyben lesz. A franciaországi Annecy-ban való szereplés nemcsak szakmai elismerés, hanem lehetőség is, hogy a film üzenete szélesebb közönséghez jusson el.

A film vizuális nyelvezete letisztult, geometrikus formákra és színekre épül, ezzel is tükrözve a sportág esztétikáját, miközben a karakterek belső érzelmi folyamataira fókuszál. A hangzásvilág különleges és nyers: az izommunka, a feszültség, a fájdalom hangjai keverednek a zenével, így hozva létre egy intenzív audiovizuális élményt.

Tőkés Anna Az utolső dobás című animációs film rendezője, a MOME hallgatója Fotó: Mome

A film rendezője Tőkés Anna, producere Fülöp József, vágója Czakó Judit, dramaturgja Ruttkay Zsófi, zeneszerzője Alpár Balázs, hangdizájnere Lukács Péter Benjámin.

A MOME rektori különdíjban is részesült film a méltatás szerint hitelesen közvetíti az alkotói szándékot, és példaként szolgálhat a jövő tehetségeinek.