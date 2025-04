4 frufru-fazon, ami idén meghódítja a trendeket: a sztárok már mind behódoltak neki

Honnan tudhatjuk ennyire biztosan, hogy egy frufru jól állna-e nekünk? A válasz nagyon egyszerű: minden arcformához és hajtípushoz létezik egy tökéletes frufru-variáció – csak tudnod kell, melyik az. A következő bekezdésekben bemutatjuk a legdivatosabb frufru-fazonokat a 2025-ös évre, és biztosak vagyunk benne, hogy találsz köztük olyat, ami illik hozzád!

1. Függönyfrufru

Remek módja annak, hogy kipróbálj valami újat, ha frufrut vágatsz. A függönyfrufru már jó ideje velünk van, és ideális választás lehet – nemcsak azért, mert viszonylag hosszú fazon, így gyorsan lenő, hanem azért is, mert minden arcformához illik. Fontos tudni, hogy attól függően, hol érnek véget a tincsek, más-más részeit emeli ki az arcnak. Ha a frufru - mint például Priyanka Chopra esetében - a szájzugig ér, a figyelem a szájra irányul.

Mutatjuk Priyanka Chopra függönyfrufruját, hogy meghozzuk a kedved! Fotó: Elizabetta A. Villa/Getty Images

Ha a frufru az orrhegyig ér, és középen választjuk el, mint Suki Waterhouse, akkor a járomcsontot emeljük ki, viszont ha épphogy a szemek fölé ér, mint Daisy Edgar-Jones esetében, akkor a szemek kerülnek a középpontba. Mivel a frufru az arcba omlik, egy keretet ad, ami optikailag karcsúsítja az arcot. A legideálisabb hajtípus a függöny frufruhoz az enyhén hullámos, normál vagy vastag szálú, dús haj. Amennyiben a haj túl egyenes vagy vékonyszálú, úgy érdemes inkább más fazon választani, mert könnyen lelapulhat, ami nem teszi előnyössé ezt a viseletet.

Glam-tipp: A frufrut egy nagy körkefe segítségével, befele, az arc irányába szárítsd be, hogy elérd a legelőnyösebb hatást.

9 zseniális sampon, ha azonnali megoldást keresel hajritkulás ellen + 6

2. Laza frufru

A korai 2000-es évek trendfrizurái is, mint a laza frufru is újra divatba jött. Ez a stílus jelenleg különösen népszerű olyan sztárok körében, mint Nina Dobrev és Camila Cabello. Finom, lágy, amely lazán az arcra omlik, miközben a homlok is látszik. Előnye, hogy ha már meguntuk a frufrut, ezzel a fazonnal divatosan és feltűnés nélkül visszanöveszthetjük. A hátránya viszont, hogy a szálak gyorsan zsírosodhatnak.

Glam-tipp: A túlságosan gyakori hajmosás elkerülése érdekében érdemes már közvetlenül a hajmosás után szárazsamponnal átsimítanunk a frufrut. Ahogy mondani szokták: jobb a megelőzés, mint a kezelés! A laza frufru ideális választás lehet a különösen markáns, szögletes arcformákhoz, mivel lágyítja azokat.

Ezzel a jól variálható, laza frufruval nem tudsz mellélőni Fotó: Taylor Hill/Getty Images

3. Baby frufru hajtrend

Ez a típusú frufru szintén finoman, szálasan van vágva, de sokkal rövidebb. Egy jó példa erre a stílusra Zoë Kravitz, aki annyira rövidre vágott mini-frufrut visel, hogy a szemöldöke is látszik. Amit még eltanulhatsz a színésznő hajvágásából, az a frufru egyenetlen, szálas kontúrvágása. Ennek köszönhetően a homlok bizonyos részei átsejlenek, így az összhatás lágyabb, finomabb lesz.

Maximilian Meyer elmagyarázza: „Ez a frufru-variáció elsősorban azoknak áll jól, akik kisebb arcúak, mert egy nehezebb, teljes frufru könnyen elnyomhatja az arcot. A Baby Bangs formázása rendkívül egyszerű: csupán egy olyan termékre van szükség, amely durvább textúrát ad a hajnak, például hajviaszra vagy styling púderre, amit az ujjaiddal dolgozhatsz bele, hogy kiemeld a tincseket, a homlokot pedig itt-ott láthatóvá tedd.”

Zoë Kravitz karakteres arcát nagyon szépen lágyítja a baby frufru hajtrend Fotó: Mark Piasecki/Getty Images

Hajmaszk vs. hajbalzsam: mi a különbség és melyik mire jó? + 2

4. Oldalfrufru hajtrend

Egy másik visszatérő trend az oldalfrufru, ami olyan, mintha a szél fújta volna oldalra. Különösen jól működik ez a stílus – amit most Emma Roberts is visel –, ha éppen a frufrudat növeszted, mivel így az arcod szabad marad.

Glam-tipp: Ha nem szeretnéd, hogy a frufru folyton a szemedbe essen, érdemes egy kis hajlakkal rögzíteni a frufrut a kívánt irányba.