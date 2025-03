7 hónapos lett Hailey Bieber és Justin Bieber kisfia: elképesztően cuki fotót posztoltak a kis Jackről

Hitler kedvenc rendezőnője haláláig tagadta, hogy támogatta volna a náci ideológiát, most dokumentumfilm helyezi őt új...

Cuki fotóval lepte meg rajongóit a közösségi oldalon Hailey Bieber és Justin Bieber: a sztárpár kisfiáról posztolt egy kedves képet. Az apropót pedig az adta, hogy a kis Jack 7 hónapos lett.

7 hónapos lett a kis Jack

Hailey Bieber és Justin Bieber kisfia, Jack tavaly augusztusban látta meg a napvilágot. A rajongók azóta várják, hogy a sztárpár fotókat osszon meg a kicsiről, ők azonban úgy döntöttek, nem szeretnék megmutatni őt a nagyvilágnak. Olykor azonban egy-egy cuki kis részlet belefér - ez történt most is.

A 28 esztendős modell ezúttal egy olyan képek mutatott, amelyen Jack egy aprócska sárga sportmezt visel Bieber felirattal a hátán. Csupán a háta és az egyik zoknis lábacskája látszik a fotón, mégis elképesztően aranyos. „7 hónap, csak úgy repül az idő!" - írta a büszke anyuka a poszthoz.

Hailey Bieber és Justin Bieber kisfia elképesztően nagyot nőtt Fotó: Hailey Bieber Instagram

Csak nagyon ritkán posztolnak kisfiukról

A képnek azért is örültek nagyon a rajongók, mert az utóbbi hónapokban folyamatosan csak aggódnak a sztárpár házasságáért és Justin Bieber mentális egészségéért. Az énekes mostanában több olyan bejegyzést is közzétett közösségi oldalán, amelyekben arról ír, olykor gyűlöli magát és dühproblémái is vannak.

Folyamatosan aggódnak érte rajongói

A róla készült lesifotók sem túl biztatóak, olykor úgy tűnik, meglehetősen elhagyta magát. Sokszor fáradtnak és gondterheltnek tűnik, nem tudni, hogy ennek pontosan mi az oka. Vannak, akik szerint akár a házasságuk is bajban lehet. Ezt egyelőre mindketten cáfolták, időnként közös szerelmes fotókat osztanak meg, és rendszeresen járnak el együtt szórakozni, vacsorázni.

Önállóságra neveli gyermekét

Az asztrológia szerint egyébként Hailey Bieber elképesztően jó édesanya. „Anyaszerepben dinamikus, aktív, impulzív, nem kényezteti el csemetéjét, inkább önállóságra neveli. De arra sem hajlandó, hogy megjátssza a társadalom által általában elvárt, segítségre szoruló nő szerepét, ám anyaként bátor, önérvényesítő, harcias adottságokkal rendelkezik, mely erősségeit a kis trónörökösnek is továbbadja" - mondta el a Glamournak Papp Gréti asztrológus.