„Itt az idő”: nagy bejelentést tett Meghan Markle, a rajongók már régóta vártak erre

Nagyon várta már ezt a napot Meghan Markle és végre eljött: Harry herceg felesége hivatalosan is bejelentette, megérkezett saját márkájának, az As Evernek a kollekciója, amely különböző gyógyteákat, lekvárokat és mézeket tartalmaz.

Nagy hír kaptak a feliratkozók

Meghan Markle nagy hírt jelentett be az As Ever márkájának hírlevelére feliratkozók számára. A március 31-án kiküldött email tárgya az volt, hogy „Made with Love", azaz „Szeretettel készítve".

„Amióta csak az eszemet tudom, arról álmodom, hogy a hétköznapokat kivételessé tegyem. Mindig is tudtam, hogy ezeket az ötleteket szeretném megvalósítani, gyönyörű tárgyakat készíteni, amelyek szikráznak és ünneplik a csendes, mégis jelentőségteljes pillanatokat." - idézi a hercegné szavait a People magazin.

Meghan Markle ezzel a hírlevéllel mutatta be az As Ever új kollekcióját. Ahogyan ő fogalmaz, minden darabját az a törődés inspirálta, amelyet a hozzá közelálló emberek irányába mutat. Ezek között van például a citromos-gyömbéres teakeverék vagy épp egy palacsintaalap, amelyet bármelyik reggel elkészíthetnek a vásárlói.

Tavaly az akkor még American Riviera Orchard nevet használó márkája első termékeként egy málnalekvárt mutatott be, küldött belőle egy-egy kóstolót a barátainak. Idén februárban pedig átkeresztelte vállalkozását As Everre.

Az újrahasznosításra is felhívja a figyelmet

A hírlevélben Harry herceg felesége, akinek a Netflixen saját életmódműsora fut, most azt ajánlotta vásárlóinak, hogy az ajándék csomagolását hasznosítsák újra. Írjanak rá valamilyen szerelmes üzenetet vagy rejtsenek el benne egy-egy kincset. A befőttes üvegeket pedig használják virágvázaként vagy tolltartóként.

„Remélem, amikor meglátjátok, min dolgoztam olyan keményen, bátorítást kaptok, hogy bármit hoz is nektek az élet, ti is képesek vagyok hasonlóra. Az értéked, a kreativitásod, az örömöd - ez vagy te, ahogy mindig is voltál és mindig is leszel. Te vagy te - mint mindig, örökké." - írta.

„Nekem egyszer azt mondta valaki, az a legnagyobb kockázat, amit vállalhatunk, ha úgy döntünk, nem vállalunk semmit. Most, gondos tervezés és felkészülés után (miközben édesanyaként is helytállok), itt az ideje, hogy az As Evert az otthonomból a tiédbe hozzam. Hogy az egyszerű mindennapokat tartalmassá és kivételessé tehesd te is."

Az új kollekció, amelybe különféle gyógyteák, palacsintaalapok, vajas kekszek, mézek és málnalekvárok tartoznak, tavasszal lesz megvásárolható az Egyesült Államokban a márka hivatalos weboldaláról.