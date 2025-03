Édes fotót osztott meg kislányáról Meghan Markle, így segít édesanyjának a kis Lilibet

Lékai-Kiss Ramóna ruhája gyakorlatilag megnyerte a GLAMOUR Women of the Year stílusversenyét

Meghan Markle sussexi hercegné, és kislánya, Lilibet a tavasz első napját ünneplik egy új Instagram fotóval. A büszke édesanya a hároméves Lilibet kezeit fotózta le, amint a kislány egy epresvödröt cipel, és a kép nem is lehetne aranyosabb. A fotó különlegessége, hogy úgy tud szeretetteljes és meghitt lenni, hogy közben védi a kislány magánéletét, hiszen az arca - mint korábban, úgy - most sem szerepel rajta.

Ez nem meglepő, hiszen Meghan Markle és férje, Harry herceg, mióta visszaléptek a királyi kötelességeiktől és Kaliforniába költöztek, igyekeznek távol tartani gyermekeiket a nyilvánosságtól. A kép mögött rejlő történet azonban ennél sokkal mélyebb lehet, utalhat arra is, hogy gyermekei segítenek neki a lekvárfőzéssel kapcsolatos hobbijában. A hercegné a With Love, Meghan című könyvében mesél arról, hogyan kezdett el lekvárt és gyümölcskonzervet készíteni kaliforniai birtokuk szőlőjéből.

Kislánya is segít a befőzésben Meghan Markle-nek Fotó: Meghan Markle/INSTAGRAM

Könyvében írt arról is, hogy néhai nagymamája almavajat készített, és ez a színésznő számára szentimentális jelentőséggel bír, az ő gyerekei számára pedig az otthon melegét és az édesség illatát jelképezi, amikor hazatérnek az iskolából . És ha már otthoni befőzés: Meghan Markle tavaly lekvárokkal ajándékozta meg barátait és családtagjait, idén pedig egy málnás verzió elérhető lesz As ever életmódmárkájának részeként, aminek jól megágyazott a nemrég a Netflixen debütált életmódsorozata, a Love with Meghan.

Bár Archie és Lilibet nem szerepelnek a sorozatban, szívmelengető ajándékot küldtek édesanyjuk számára a produkció debütálása előtt. A hercegné az Instagramon osztott meg egy 24 óráig látható sztorit egy virágcsokorról és egy kártyáról, amelyet férje és a gyerekek aláírtak.

Gratulálunk anyuci! Imádjuk a műsorodat, és szeretünk téged!

Forrás: People