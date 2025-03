Justin Bieber és Hailey Bieber édes családi fotójától elolvadunk: cuki fotót posztoltak kisfiukkal

Meghitt családi fotót posztolt közösségi oldalára Hailey Bieber: a képen kisfia, Jack látható, miközben apukája, Justin Bieber fölé hajol, hogy puszit adjon neki. A rajongók teljesen elolvadtak a felvételtől.

Elképesztően cuki apa-fia fotót posztoltak

Egy meghitt hangulatú családi fotóval lepte meg rajongóikat Hailey Bieber és Justin Bieber. Az énekes egyik legutóbbi posztjában mutatott egy tündéri képet a gyermekükről: épp puszit nyom a kis Jack fejére, mire a kisfiú édesapja arcára teszi aprócska kezeit. A képet aztán felesége, Hailey Bieber is megosztotta Instagram-storyjában azzal a felirattal, hogy „Az én srácaim".

Követőik teljesen elolvadtak a kép láttán, elhalmozták őket kommentekkel. Volt olyan, aki kijelentette, szerinte szemernyi igazság sincs abban, amit már hetek óta pletykálnak, hogy a pár házassága válságban lenne, ugyanis a képeken mérhetetlenül boldognak tűnnek.

Hailey Bieber új hajszínre váltott, hirtelen alig ismertük fel Justin Bieber feleségét

„Az az édes, aprócska kezecske!", „Meg vagyok róla győződve, hogy ő a világ legszebb kisbabája.", „Remélem, az egész családod jól van. Nagyon hiányolunk a színpadról, de tudjuk jól, hogy a család az első." - írták a kommentelők.

7 hónapos nagyfiú

A pár részéről egyébként tudatos döntés volt, hogy a tavaly augusztusban született kis Jackről csak nagyon ritkán posztolnak, és akkor is csupán olyan képet, amelyen csak a keze vagy a lába látható. Nemrég abból az apropóból mutattak egy aranyos felvételt, hogy gyermekük 7 hónapos lett.

Minden családi fotónak nagyon örülnek a rajongók

A rajongók egyébként már ezeknek a képeknek is nagyon örülnek, különösen azok után, hogy az utóbbi időben meglehetősen előnytelen paparazzifotók és videók jelentek meg Justin Bieberről. Úgy tűnik, mintha teljesen elhagyta volna magát, olykor zavartan is viselkedik. Ráadásul egy ideje azt pletykálják, házasságukkal is komoly gondok vannak.