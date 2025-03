Teljesen megváltozott Katalin hercegné öltözködési stílusa: jó oka van rá Vilmos herceg feleségének, hogy így tett

Te is egy olyan melltartóról álmodozol, ami olyan kényelmes, mintha nem viselnél semmit? Végre megérkezett! (x)

Nem kérdéses, Katalin hercegné nagyon készül királynéi pozíciójára. Vilmos herceg feleségeként rá vár majd a feladat, hogy betöltse ezt a státuszt. Öltözködési stílusát most divatszakértők elemezték ki.

Ő a monarchia matriarchális figurája

Sokaknak feltűnt, hogy 2025-ben Katalin hercegné megváltoztatta öltözködési stílusát. Ennek pedig jó oka van, elkezdte kialakítani stílusát a királynéi pozícióra. Mióta Erzsébet királynő nincs közöttünk, láthatóan igyekszik minél magabiztosabbnak tűnni, aki alkalmas lesz majd később arra, hogy elfoglalja méltó helyét a leendő király társaként, és a monarchia matriarchális figurája legyen.

A Hello magazin azt írja, mióta megváltozott a királyi státusza, az öltözködési stílusában is jelentős változás állt be. Már nem kísérletezget különféle vibráló színekkel, játékos ruhadarabokkal, kacér kiegészítőkkel, sokkal inkább az elegáns, méltóságot sugárzó szettekbe bújik.

Vilmos herceg felesége fokozatosan változtatta meg a stílusát, így lett a szomszéd lány típusú hercegnéből egy igazi stíluskirálynő. „Teljesen átpozicionálták, hogy megfeleljen a leendő királynéi pozíciónak." - nyilatkozta Miranda Holder királyi stílusszakértő a lapnak.

Tökéletesen megválasztott kiegészítők

Emellett Katalin hercegnének nem titkolt célja, hogy öltözködéséről inkább a munkájára terelje a figyelmet. Ebben segítik a semleges árnyalatok a korábbi élénkebb színek helyett. A szakértő szerint ugyanakkor van még egy másik stíluskártya is, amit a hercegné előhúzott öltözködési paklijából, ez pedig a monokróm öltözködés , ami korábban Erzsébet királynőre is jellemző volt.