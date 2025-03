Liptai Claudia meztelenruhában mutatta meg fantasztikus alakját: elképesztő, mennyit fogyott a műsorvezető

Liptai Claudia elképesztő formában tért vissza a képernyőre A Nagy Duett idei évadában, ahol nemcsak a műsorvezetői tehetsége, hanem megújult külseje is minden figyelmet magára vonzott. Több mint tíz kilót fogyott, és ennek látványos eredményét egy igazán merész, extrémen áttetsző meztelenruha emelte ki. A ruhát Kiss Márk divattervező álmodta meg, aki a backstage-ben mesélt is róla: "Clau testére szabtuk a ruhát, személyesen neki készült ez a meztelenruha." A tervező szerint ez a darab nemcsak technikai bravúr, hanem egy üzenet is: a nőiesség, az önazonosság és a stílus kortalan.

A szabás mögötti kreatív folyamat

Kiss Márk stylist részletesen beszámolt arról, milyen aprólékos munka áll a látványos megjelenés mögött. „Miután Claudia nagyon sokat, több mint tíz kilót fogyott, most próbálkozhatunk olyan dolgokkal, amikkel A Nagy Duett korábbi évadaiban nem. Most a ruhákat olyan helyen is nyithatjuk, ahol korábban inkább takargattunk" – mondta a tervező, kiemelve, hogy az új testarányok lehetővé tették, hogy merészebb, formakövetőbb szabásvonalakkal dolgozzanak.

A ruhát először egy próbadarabon tervezték meg, a szabásvonalakat krétával Liptai Claudia testére rajzolták. A meztelenhatású fekete áttetsző betétek pontosan ott helyezkednek el, ahol a test legesztétikusabb formái érvényesülnek. A darabot Fekecs Kata varrónő valósította meg, különleges technikával úgy, hogy az áttetsző anyagon nincs is látható varrás.

Liptai Claudia meztelenruhájának terve már Kiss Márk rajzán is istenien fest

A díszítésről is Márk gondoskodott saját kezűleg: „Ezúttal is én hímeztem rá ezeket a fémlapocskákat, amik eredetileg nyakláncok voltak... ez most tizenöt óra munkát jelentett.” A díszítés zsindelyszerűen követi az áttetsző dekoltázst, kígyószerűen fut végig a ruhán, ami egy kicsit osztrigaszerű hatást kelt. A minimális strasszdíszítés „kaviár” effektként helyezkedik el a képzeletbeli melltartó és bugyi vonalán, fokozva a luxus és érzékiség benyomását.

Candace Bushnell, a Szex és New York írója: „Mindig oda kell figyelünk a nők jogaira!”

Meztelenruha mint üzenet – divat és önkifejezés találkozása

Márk szerint a meztelenruha ma már nemcsak a fiatalok kiváltsága, hanem a testpozitivitás jegyében egyre szélesebb körben elfogadott stílusirányzat. „Clau ruhája is egy meztelenruha, de ebben az esetben a takarás és a nem takarás játéka teszi nagyon izgalmassá, merésszé a megjelenését."

Márk úgy véli, Claudia példája üzenetértékű:

„Nagyon fontos üzenet, hogy az ötvenes korosztály is értékes, gyönyörű… Claudia brutálisan tehetséges, cseppet sem kell lehúznia a rolót.”

A tervező azt is hangsúlyozta, hogy a televízió világában a ruhák megtervezése még komplexebb feladat. „Van egyfajta világítás, ami minden adás esetében ugyanaz... pontosan tudni kell, hogyan fest benne egy-egy díszítés, szín.” Ezért a meztelenruha nemcsak merészség, hanem komoly technikai tudás eredménye is.

Liptai Claudia meztelenruhában A Nagy Duett műsorban

A közönség reakcióiról is szó esett: „Az Instagramon például sokkal nyitottabbak az emberek… míg a Facebookon sokkal több a megbotránkozás.” Márk azonban minden véleményt természetesnek tart, és azt vallja: „Ez egy showműsor, és a ruha is a show része.”