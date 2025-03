„Timi ruhája a női energiát és annak egyedi szépségét ünnepli a legerőteljesebb formában” – mondta Lajos Attila, az Atelier Lajos divattervezője, aki Gelencsér Tímea ruháját kifejezetten a GLAMOUR Women of the Year gála alkalmából készítette el. „Ez a ruha egy teljesen új Atelier Lajos-design, amelynek csillogása kiegészült egy fontos gondolatisággal, amely ajtót nyit a különböző értelmezések előtt.”

A meztelenség illúziója Atelier Lajos módra

Egy meztelenség illúzióját keltő kreáció készült Gelencsér Tímea számára, aki először megijedt a pucérruha gondolatától, majd barátságot kötött vele. Kiléptem a komfortzónámból, de nem bánom, sőt, élvezem. Szeretek új stílusokat kipróbálni.

„Egy olyan kreációt álmodtam meg, amely szinte meztelennek hat, miközben formálja a testet, és izgalmas sziluettet ad viselőjének. Számomra kulcsfontosságú a szabás összetettsége, és ez a darab egy kicsit olyan, mint egy divatrajz – amikor ceruzával rajzolom meg a vonalakat” – jellemezte dióhéjban Lajos Attila a GLAMOUR Women of the Year-gálára tervezett ruhát, ami természetesen az Atelier Lajos ikonikus stílusjegyeit is magában rejti.

A fűző örök

„Vannak olyan dolgok, amelyek mindig inspirálnak – ilyenek a fűzők, valamint a ’90-es évek haute couture drámája és szabadsága” – így a divattervező Gelencsér Tímea ruhájába is beépítette régi nagy szerelmét, a fűzőt. A fűzők iránti vonzalom valamiért már óvodásként is bennem volt – árulta el a GLAMOUR-nak Lajos Attila, akire gyerekként is nagy hatással volt az olyan filmek divatja, mint az Elfújta a szél, a Kleopátra vagy a Sissi. „Az első darabom is egy reneszánsz fűző alapján készült – emlékszem, hogy elmentem a jelmeztár archívumába, ahol kicsomagoltak nekem egy 1700-as évekbeli fűzőt.”

A ruha készítése során bebizonyosodott, hogy amennyire magával ragadó a fűző, legalább annyira komplikált elem. „A fűző elkészítése volt a legbonyolultabb. A vonalaknak minél pontosabbnak és vékonyabbnak kellett lenniük. Ezzel a típusú fűzővel már régóta kísérletezem, és mindig lehet rajta finomhangolni.” A már-már pepecselős, ugyanakkor precíz munka meghozta a gyümölcsét, mert a fűző lett Timi kedvence a ruhán.

Couture bravúr

Ahogy egyébként mindig, az Atelier Lajos tervezője most is csempészett egy kis játékosságot a kreációba. „Jellemző, hogy az esküvői ruháim markáns és erőteljes grafikai arculatot kapnak egyedi tipográfiával. Ez a „burlesque” hangulatú fűző is kapott egy szlogent, amelyet az én kézírásom alapján, kézzel vágtunk ki, a betűkre pedig ragasztott és felvarrt Swarovski kristályok kerültek.”

A ruhára a „READ ME” felirat került, ami egyrészt rímel a 2025-ös GLAMOUR Women of the Year gála olvasást népszerűsítő fókuszához, másrészt arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ítélkezés helyett törekedjünk a másik megismerésére. „Ne csak nézz, olvass is, hiszen senki nem a borítója alapján választotta ki a kedvenc könyvét!” – üzeni mindenkinek Gelencsér Tímea, aki, ahogyan minden vendég, ő is a kedvenc olvasmányával érkezett az eseményre.

Lajos Attila és Gelencsér Tímea között azonnal megvolt a kémia a közös munka során

A hab a tortán, hogy a meztelenség illúziója és a testre írt szöveg találkozása tetoválás-jelleget adtak az összhatásnak – ez pedig az egész megjelenést megkoronázta. „Amikor elkészítettem a betűket, és rátűztem a fűzőre – akkor éreztem igazán, hogy összeállt az egész. Egy ekkora eseménynél – és a menyasszonyaimnál is – mindig izgulok. Főleg, ha én is ott vagyok az eseményen. A GLAMOUR Women of the Year gála pedig Az Esemény!”

A tökéletes trió: tüll, duchess, triacetát szatén

Ami az anyagokat illeti, a divattervező kétféle testszínű, elasztikus tüllt használt, továbbá fekete, matt duchesse-t a merevítővonalakhoz, valamint japán poliészter triacetát szatént a betűkhöz. „Szeretek a textilekből inspirálódni, és maximálisan kihasználni azok adottságait. Az Atelier Lajos egyik erős jellemvonása, hogy a textilek szabadságot kapnak.” A szoknya ráncolt technikával készült, a fűzőn pedig az úgynevezett merevítőházakat is Attiláék készítették el, textilből kivágva és bevasalva – kézzel.

Működött a kémia Gelencsér Tímea és Lajos Attila között

„Nagyon gördülékeny volt a közös munka! Timi fantasztikus energiát áraszt, kedves és közvetlen. Már az első találkozásunk is olyan volt, mintha régóta ismernénk egymást – sokat beszélgettünk és nevettünk” – meséli a divattervező, aki azt szerette legjobban a folyamatban, hogy a ruha megalkotása tényleg kollaboráció volt. „Timi olyan ötleteket adott a számomra bizonytalan részletekre, amelyek végül a legjobban működtek, és kiemelték a sziluettet.”

Utóbb kiderült, hogy a kémia mellett a telepátia is bekapcsolt. „Amikor prezentáltam neki az ötletem egy szlogenes couture ruháról, akkor még nem tudtam, hogy a gála témája az olvasás fontossága. Tehát a hullámok és a telepátia is jól működtek.” Gelencsér Timi hasonlóan vélekedik a kollaborációjukról. „Tehetséges, kreatív, ráadásul nagyon kedves szakembert ismertem meg Attilában, aki imádja a foglalkozását. Ez volt az első közös projektünk, de remélem, nem az utolsó.”

Ez a fajta összhang nagyon fontos, hiszen a műsorvezető ruhája mindent meghatároz, és ezt Lajos Attila is így gondolja. „A műsorvezető végig a színpadon van, és mindenki őt nézi – vele együtt azt az egy ruhát is, amit visel. Engem vizuálisan érzékeny emberként nagyon tud zavarni, ha egy műsorvezető rémes ruhát visel – ilyenkor képtelen vagyok másra figyelni, csak arra, hogy: Miért?” Szerencsére ebben az esetben erről szó sincs, a WOTY-gála műsorvezetője teljesen beleszeretett a neki szánt kreációba, amikor meglátta az első terveket.

A fűző volt Gelencsér Tímea kedvenc része a Lajos Attila által tervezett ruhában

Trendi vagy nem trendi? Ez itt a kérdés

„Szeretem távol tartani a tervezésemet a trendektől – sokkal jobban érdekelnek a saját témáim, a hangulatom és egyfajta idealisztikus szépség. Persze a levegőben lehet érezni az aktuális irányzatokat, és furcsa módon sokszor előfordul, hogy az inspirációm éppen a következő szezonban válik trendivé” – ugyanakkor azt Lajos Attila is állítja, hogy ebben a közösségi média uralta világban öntudatlan módon gyakorlatilag bármi befolyásolhat bárkit.

„Bizonyos trendek érdekelnek, de sosem úgy kezdek el tervezni, hogy megnézem, mi a legaktuálisabb irányzat. Az egyediség megőrzése a célom. Az biztos, hogy a trendek és a fiatal generáció egyre erősebben nosztalgiáznak – engem például a ’60-as és ’70-es évek sosem fognak untatni, ahogy a régi John Galliano- és Vivienne Westwood-bemutatók sem.”