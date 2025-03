Bárki zavarba jönne Mihalik Enikő új fotójától, a szépséges modell mellbimbóvillantó ruhában pózolt

Mihalik Enikő legújabb tükörszelfijével ismét bebizonyította, hogy a divatban sem ismer határokat. A világhírű magyar modell egy 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban osztott meg egy fotót egy ruhapróbáról, ahol egy finomkötött, halványkék Aeron ruhában pózolt. A ruha áttetsző textúrája sejtelmessé tette az összhatást, miközben a különleges szabás elegáns, letisztult, mégis merész megjelenést kölcsönzött a modellnek, aki a szett alatt nem viselt melltartót.

Mihalik Enikő korábban sem mondott nemet a felszabadító, melltartó nélküli megjelenésre, példát mutatva ezzel mindannyiunknak. A múlt heti GLAMOUR Women of the Year gálán is hasonlóan merész összeállításban jelent meg, és akkor is hihetetlenül csinos volt. Akkor egy elegáns és letisztult Kata Szegedi kreációban tündökölt a legfrissebb kollekcióból, amit extra mély dekoltázzsal fűszerezett meg, Jimmy Choo táskával és Yves Saint-Laurent cipővel kiegészítve. Nagyon helyesen hozzátette azt is:

természetesen nincs rajtam melltartó, mert miért lenne?

Mihalik Enikő mellbimbóvillantós ruhája mellett nem lehet szó nélkül elmenni Fotó: @eniko / Instagram

Mihalik Enikő extra mély dekoltázzsal, Lissák Laura pucérruhában hódított - Íme, a GLAMOUR Women of the Year gála legmerészebb szettjei + 9

Mihalik Enikő hazaköltözne

Sokat elmond a világról, hogy hazánk egyik legismertebb modellje korábban arról mesélt GLAMOUR-nak: sosem gondolta, hogy szép, és ez a mai napig így van. „Ezt nem úgy kell érteni, hogy rondának tartom magam, inkább arról van szó, hogy nem tartom magam különbözőnek a többiektől.” Azt is megosztotta a beszélgetésben, hogy a terhessége alatt megváltozott a testéhez való viszonya, előtte zavarták a szeme körüli apró ráncok, de kislánya születése óta kifejezetten büszke rájuk.

Ahogy azt tudni lehet, Mihalik Enikő évek óta Amerikában él férjével és három és fél éves kislányukkal, ám friss hír, hogy a Blikknek nemrég elárulta, hazahúzza a szíve: „nem holnapután, de talán a közeljövőben haza is költözünk.”