Palvin Barbara melltartós fotójából csak úgy árad a meztelenség, valami álomszép a magyar modell

Az Intimissimi új fehérneműkollekciójához készült kampányfotó egyszerre letisztult és elképesztően érzéki. Palvin Barbara ezúttal a Superior Comfort darabokat viseli, de amit igazán kiemel a kép, az nem a fehérnemű – hanem az a természetes, mégis szuggesztív kisugárzás, ami belőle árad.

A régi helyett itt a WOW

„Out with the old, in with the WOW” – hirdeti az olasz fehérneműmárka legújabb kampányának szlogenje. A cél: újradefiniálni az alapdarabokat, és megmutatni, hogy a kényelem nem zárja ki a nőiességet. A #underWOW nevű koncepció ehhez egy olyan kollekciót kínál, amely letisztult formákkal, semleges árnyalatokkal és láthatatlan komforttal segíti a hétköznapi eleganciát.

Palvin Barbara új kampányfotója az Intimissimi Superior Comfort kollekciójához készült – letisztult, érzéki és magával ragadó Fotó: Intimissimi/Instagram

Egyszerű, de nagyszerű

Palvin Barbara a képen a Daniela Superior Comfort Balconette Bra-t és a hozzá illő High Rise Hipsters alsót viseli – mégis, a fotó ereje túlmutat a ruhadarabokon. A világos, natúr színek egyfajta meztelenség-illúziót keltenek, miközben minden szabályszerűen a helyén van. Barbi magabiztosságot sugárzó testtartása, a szélfútta haj és a mélyreható tekinthet együtt olyan harmóniát hoz létre, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk levenni a szemünket róla.

Palvin Barbara melltartó nélkül pózol a címlapon: szavunk is elakadt a dögös fotósorozattól

Ezt az üzenetet minden nőnek hallania kell

Ez az álomszép felvétel azt üzeni: a női szépség nem harsány vagy provokatív – sokkal inkább természetes, magabiztos és hiteles. Az Intimissimi évek óta olyan kampányokat készít, amelyek a női testet nem tárgyiasítják, hanem felemelik. Ez a fotó sem kivétel ez alól: egyszerre finoman szexi és önazonos, ami tökéletesen illik Palvin Barbara személyiségéhez.

A magyar modell jelenléte ebben a kampányban nemcsak azért ütős, mert jól állnak rajta a darabok – hanem azért is, mert a puszta jelenlétével is üzenetet közvetít: elég egy őszinte pillantás, egy jól megválasztott alapdarab – és minden a helyére kerül.