Palvin Barbara istennőként tündököl új fotóin, ilyen különleges frizurával ritkán látni a modellt

Palvin Barbara rendszeresen elkápráztat minket megjelenéseivel, így nálunk már kétségtelenül kiérdemelte a stíluskirálynő címet. Az idei párizsi divathéten több alkalommal is tarolt: volt, hogy tündérhercegnőnek öltözött, máskor extra mély dekoltázzsal, nadrág nélkül lépett ki az utcára, de az i-re a pontot kétségtelenül az tette fel, amikor a Balenciaga divatbemutatóján extra mini szoknyában és combfixben hódított.

Bár a divathét már véget ért, Palvin Barbi tündöklése tovább folytatódik: legutóbb egy milánói Longines óraszalon megnyitóján vett, ahol ismét elkápráztatott mindenkit. A modell most a tőle megszokott laza, finom hullámokat hollywoodi, göndör fürtökre cserélte, melynek köszönhetően a végeredmény különösen elegánsra sikerült. A frizurájáról most is Owen Gould sztárfodrász - és Barbi jó barátja - gondoskodott.

Palvin Barbara frizurája (is) gyönyörű volt Fotó: Owen Gould / Instagram

A szettje magához képest igencsak visszafogott volt, egy hófehér, húzott, combig felvágott estélyiben ragyogott, amit egy bézsszínű magassarkúval és egy arany karórával koronázott meg. A megjelenése így egyszerre volt klasszikusan elegáns, kifinomult és elképesztően nőies.

A modell istennőként tündökölt hófehér ruhájában Fotó: Jacopo Raule/Getty Images

Palvin Barbara egyáltalán nem ragaszkodik a melltartóhoz

Palvin Barbara stílusához ugyanannyira hozzátartozik a merészség és a kényelem, mint a letisztultság és az elegancia. Ezt pedig az is bizonyítja, hogy jó pár alkalommal döntött úgy, hogy nemes egyszerűséggel otthon hagyja a melltartóját - akár vörös szőnyeges eseményről, akár exkluzív party-ról volt szó.

Ezzel a döntésével pedig fontos üzenetet közvetít mindenki számára: a női test nemes egyszerűséggel megmutatható, mert nem csupán egy vágykeltő tárgy. A mellbimbók ugyanis manapság nemcsak „divatkiegészítők”, hanem a nemi egyenlőségért folytatott küzdelem szimbólumai is. A modell melltartó nélküli szettjeiről készült fotókat IDE kattintva nézheted meg!