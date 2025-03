Ilyen a tökéletes ebéd a szakértő szerint: nagyon távol áll attól, amit mi, magyarok megszoktunk, mégis érdemes kipróbálni

7 évente új ciklusba lépsz: erről szól most az életed az aktuális ciklusod alapján

Amikor elfogyasztod az ebéded, szinte azonnal beüt a kajakóma érzés, néhány perces pihenés után pedig már semmi másra nem tudsz gondolni, csak egy kis édességre - neked ismerős? Akkor valószínűleg nem a megfelelő ételeket fogyasztod az egészséged szempontjából. Mutatjuk, miből áll a tökéletes ebéd a szakértő szerint!

Az édes kísértést leginkább egy fehérjében gazdag, alacsony cukortartalmú, dupla adag zöldséggel megpakolt, tartalmas ebéd űzheti el , amitől jóval tovább érzed úgy, hogy tele vagy, és még csak egy kis nasi sem fér beléd. Így tehát a magyaros finomságok, mint a bő olajban sült rántott hús, a pörkölt nokedlivel, vagy a lángos sajnos nem éppen felelnek meg ennek az elvárásnak.

Jenna Hope táplálkozási szakértő a The Telegraph-nak így fogalmazott: Sok fehérjére és rostra van szükséged, mivel ezek megemésztése tart a legtovább, így tovább érzed magad jóllakottnak. Emellett pedig megfelelő mennyiségű kalóriára is szükséged van ahhoz, hogy minél tovább jóllakott maradj.

Nem mindegy, milyen gyorsan eszel

Az ebéd összetétele mellett Jenna arra is figyelmeztet, hogy az étkezés tempója is rengeteget számít. Az a sebesség, amivel az étel a gyomrunkba kerül a jóllakottság érzetünkre is kihatással van.

„Az étkezés sebessége szintén befolyásolja ezt, mivel a teltségérzet és a jóllakottság érzése között késleltetés van. A gyorsabb evés azt jelentheti, hogy a szervezetünk még nem szabadította fel a jóllakottsági hormonokat, de ez nem jelenti azt, hogy valójában nem laktunk jól". Ennek következtében is előfordulhat, hogy túlesszük magunkat, melynek köszönhetően hamar beüt a kajakóma.

Mi a helyzet a nassolással?

Bár nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy ebéd után ne egy csomag keksz vagy tábla csokoládé után nyúljunk, vannak egészségesebb alternatívák, melyekkel a kutatók szerint könnyen helyettesíthetjük őket, ha valami extra finomságra vágyunk.

A diófélékkel például nem lőhetünk mellé! Ezeket gyakran ajánlják a szakemberek, mivel energiafokozó tulajdonságaikról és szívünk egészségére gyakorolt pozitív hatásaikról is ismertek. A Harvard egészségügyi szakértői szerint azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak dióféléket, kisebb lehet a szívinfarktus és a szívbetegségek kialakulásának kockázata azokhoz képest, akik nem fogyasztanak belőlük.

A National Library of Medicine-ben megjelent tanulmányra hivatkozva megállapították: „A diófélék gyakori fogyasztása összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri kockázati tényezők csökkenésével.”

Így tehát, ha nem tudsz teljes egészében lemondani a nassolásról, az nem feltétlenül probléma, a lényeg, hogy egészséges finomságokkal helyettesítsd kekszeket, a csokikat vagy a süteményeket. Azonban ha jelentős étrendi változtatásokat tervezel bevezetni, előtte mindig érdemes konzultálni a háziorvosoddal vagy egy dietetikussal, hogy elkerüld az esetleges mellékhatásokat.

Forrás: express.co.uk