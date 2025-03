Kiderült, mi az az életkor, amikor az agyműködés hanyatlani kezd: így tehetünk a károsodás ellen

Kutatás megállapította, hogy az agy öregedése 44 éves kor körül kezdődik.

Keton-kiegészítők segíthetnek az agyi leépülés stabilizálásában a középkorúaknál.

Fontos az egészséges életmód fenntartása az agy védelme érdekében.

Az életünk közepén bekövetkező memóriazavar az öregedési folyamatok normális része. Egy amerikai tanulmány pedig nemrég megállapította, mikor is történik az a csúcspont, amikor a kognitív hanyatlás leginkább szembetűnő.

44 éves korban kezdődik

Ez a kor a Stony Brook Egyetem tudósai szerint, amit közel 20 ezer ember agyi szkennelése után állapítottak meg, átlagosan 44 év körül van. Ebben a korban kezd észrevehetővé válni a degeneráció, amely 67 éves korban éri el a leggyorsabb ütemét. Mire elérjük a 90-et, az agy öregedésének sebessége kiegyenlítődik.

„Ha pontosan megértjük, mikor és hogyan gyorsul fel az agy öregedése, akkor stratégiai időpontokat kaphatunk az esetleges beavatkozáshoz. Most azonosítottunk egy kritikus életközepi ablakot, amikor az agyban csökkenni kezd az energiához való hozzáférés, de még azelőtt, hogy visszafordíthatatlan károsodás következne be, tehát ez egyfajta kanyar a fékezés előtt" - idézi Lilianne Mujica-Parodi idegtudós szavait a The Sun.

Az agy öregedése összefügghet az idegsejtek inzulinrezisztenciájával, állapították meg a kutatás során. Ahogy öregszünk, az inzulin egyre kevésbé segíti hatékonyan az agysejtek glükózfelvételét. Ez pedig megszakítja az agyi jelátvitelt.

A kutatók által végzett genetikai elemzés megállapította, hogy a GLUT4 glükózfelvevő fehérjével, valamint az APOE zsírszállító fehérjével (amely szoros kapcsolatban áll az Alzheimer-kórral) kapcsolatos aktivitás megegyezik az agy kopásának jeleivel.

A fenti eredmények azt sugallják, hogy a neuronok energiaforrásainak pótlása illetve javítása segíthet az agy öregedésének lassításában. „Az életkor közepén a neuronok anyagcsere-feszültségben vannak az elégtelen üzemanyag miatt, küzdenek, de még életképesek. Épp ezért az alternatív üzemanyag biztosítása ebben a kritikus időablakban segíthet a működés helyreállításában.”

A kutatók tesztelték is az elméletet: 101 önkéntesnek keton-kiegészítőt adtak, amelyek fokozták az agysejtek inzulinérzékenységét és az elnyomták az anyagcsere-károsodást. A keton szedése után az agyi leépülés stabilizálódott, ami leginkább a középkorúaknál, a 40 és 59 év közöttieknél mutatkozott meg a leginkább. A szakemberek szerint ez alapján a kezelés működhet, ugyanakkor nagyon fontos az időzítés.

„Ez egyfajta paradigmaváltást jelenthet abban, hogyan gondolkodjunk az agy öregedésének megelőzéséről. Ahelyett, hogy megvárnánk a kognitív tüneteket, amelyek olykor csak akkor jelentkeznek, amikor már jelentős károsodás következett be, neurometabolikus markerek segítségével potenciálisan azonosíthatjuk a veszélyeztetett embereket és a kritikus időablakban beavatkozhatunk" - mondta a szakember.

Így védhetjük agyunkat a károsodástól

A szakemberek azt javasolják, az agy védelme érdekében koncentráljunk az egészséges életmód fenntartására kiegyensúlyozott táplálkozással, rendszeres testmozgással, elegendő alvással, a stressz kezelésével, társadalmi kapcsolatok fenntartásával és olyan mentálisan stimuláló tevékenységekkel, amelyek új tanulási tapasztalatokkal kihívást jelenthetnek az agynak.