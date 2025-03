Toldi lányok: díjnyertes film készül a mélyszegénységben élő nőkről

Közönségdíjat nyert a Toldi lányok című filmterv a Richter Anna Díjon, amely kreatív egészségügyi és oktatási projekteket támogat. Az alkotás olyan nőkről szól, akik elszigetelten, lehetőségek nélkül élnek magyarországi zsákfalvakban. A díjjal járó 4 millió forintos támogatás elindítja a film gyártását, de a teljes megvalósításhoz további összefogás szükséges.

A történetek ereje – animációval a társadalmi változásért

A Toldi lányok című animációs dokumentumfilm különleges módon mutatja be egy kelet-magyarországi zsákfalu, Told női lakóinak életét. Az Igazgyöngy Alapítvány és az Északi Támpont Egyesület közös projektje nemcsak filmként, hanem társadalmi küldetésként is értelmezhető.

A film az ott élő nők, anyák, nagymamák és gyerekek szemszögéből mutatja be a kilátástalanságot, a reményt, az álmaikat, és mindazt, amit a szegregáció és mélyszegénység jelent a mindennapokban. Az animációs elemeket a helyi gyerekek rajzolják meg, saját élményeik és látásmódjuk alapján, így a film nemcsak róluk szól, hanem velük együtt készül.

A projekt kettős célt szolgál: egyrészt önbizalmat ad a nőknek, megerősítve őket abban, hogy történeteik fontosak és értékesek, másrészt a nézők empátiáját, társadalmi érzékenységét is erősíti. Az alkotás már több díjat is elnyert, köztük a Cinemira pitch-fórumának fődíját, és a Richter Anna Díj közönségdíját is, amely lehetővé teszi a gyártás első szakaszának elindítását. A teljes film elkészítéséhez azonban további támogatásra és összefogásra van szükség – a cél pedig nem kevesebb, mint változást hozni egy elfeledett világba.

A Toldi lányok stábja jelenleg a film megvalósulásához szükséges második részlet összegyűjtéséért küzd, az adománygyűjtő oldalon több információhoz juthatsz.