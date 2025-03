Nehéz döntést hozott meg Blake Lively és Ryan Reynolds: kiderült, hogy már hónapokkal ezelőtt elhatározták magukat

Félelmetes dolog történhet a testeddel, ha napi 2 órát tévézel: a szakemberek is figyelmeztetnek

Ryan Reynolds és Blake Lively az idei Met-gálát is kihagyja

Úgy tűnik, idén sem láthatják a rajongók együtt a vörös szőnyegen Ryan Reynoldsot és Blake Livelyt a Met-gálán, a hírek szerint ugyanis a sztárpár kihagyja az eseményt. Ennek azonban nem a néhány hónapja kirobbant Justin Baldoni-botrány az oka.

A Met-gála királynője

A hírek szerint Blake Lively és Ryan Reynolds nem vesz részt az idei Met-gálán. Egy párhoz közelálló forrás a TMZ-nek megerősítette, hogy a sztárpár nem tervezi, hogy elmegy a május 5-én tartandó eseményre.

A pár egy ideje csak nagyon ritkán jelenik meg nyilvános programokon, aminek valószínűleg a néhány hónappal ezelőtt kirobbant „Velünk véget ér"-botrány az oka. Csakhogy a bennfentesek szerint ezúttal nem emiatt döntött így a sztárpár. Állítólag már hónapokkal ezelőtt elhatározták, hogy kihagyják a programot.

Nem ez lesz egyébként az első eset, hogy így tesznek: utoljára 2022-ben jelentek meg együtt a Met-gála vörös szőnyegén. Azóta hangsúlyozzák, szabadidejüket inkább négy közös gyermeküknek szeretnék szentelni.

A döntést azért is nehezményezik a rajongók, mert korábban Blake Lively a Met-gála királynőjeként volt ismert. 2022-ben például, amikor a csillogó glamúr volt az est tematikája, egy műalkotásnak is beillő Versace darabot választott. A ruha különlegessége volt, hogy színt is váltott (bronzból türkizre) az uszály cseles feltűzésének leengedésével.

December óta alig látni őket

A Blake Lively-Justin Baldoni botrány decemberben robbant ki, amikor a színésznő megvádolta kollégáját, hogy a férfi közös filmjük, a Velünk véget ér forgatásán szexuálisan zaklatta őt. Justin Baldoni azóta is tagadja a vádakat, a nyilvánosságra hozott üzenetváltások egyelőre semmit nem bizonyítottak és már a rajongók sem tudják, kinek higgyenek.

A botrány kirobbanása óta a házaspár igyekszik kerülni a nyilvánosságot, legutóbb a Saturday Night Live 50 éves jubileuma kapcsán rendezett eseményen jelentek meg együtt néhány héttel ezelőtt.