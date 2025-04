Mi történik? Hailey Bieber kikövette a Justin Biebert az Instagramon, majd nyilvánosan magyarázkodott

Justin Bieber és Hailey Bieber továbbra is állítja, minden rendben közöttük

A sasszemű rajongóknak feltűnt, hogy Justin Bieber nevét nem látják Hailey Bieber követői között az Instagramon. Csakhogy, mint kiderült, valójában ez amiatt történhetett, mert az énekes egy rövid időre inaktiválta fiókját.

A szemfüles rajongók egyből kiszúrták

Hailey Bieber az Instagramon akadt ki azután, hogy a rajongók azt feltételezték róla, törölte férje, Justin Bieber követését a közösségi oldalon. A sasszemű rajongók ugyanis nemrég kiszúrták, hogy az énekes neve nem szerepel a követők listájában. A modell azonban elárulta, ennek nem az az oka, amit sokan feltételeznek. „Nem töröltem a követését. Remélem, így világos." - írta a TikTokon.

Csupán egy hiba miatt láthatták úgy, hogy nincs a követők listáján

Kiderült, hogy Justin Bieber, miután nemrég egy videót posztolt a közösségi oldalára, egy hiba miatt deaktiválta fiókját. Később azonban visszatért, és egy pár új szelfit is közzétett magáról. Valójában tehát ez lehetett az a rövid időszak, amíg nem látták Justin Bieber nevét a követők listájában, azóta ugyanis újra ott szerepel.

Friss posztját egyébként egy kedves, szívecskés emojival kommentálta felesége, ezzel is kifejezve a nyilvánosság előtt, hogy házasságukkal továbbra is minden a legnagyobb rendben - számolt be róla a PageSix.

Érdekesség egyébként, hogy nem ez az első eset, amikor a rajongók kiszúrták, a házaspár nem követi egymást a közösségi oldalon. Legutóbb például januárban kerekedett ebből ügy és keltek szárnyra újabb pletykák, miszerint problémák vannak kettőjük között.

Rendre cáfolják a pletykákat

Hailey Bieber és Justin Bieber egyébként nemrég ünnepelték, hogy közös kisfiuk, Jack 7 hónapos lett. Egy tündéri családi fotót posztoltak, amelyen a gyermek egy aprócska sportmezt visel. A házaspár igyekszik cáfolni a róluk keringő pletykákat, a lesifotósok gyakran csípik el őket, amikor közös vacsorára, randira indulnak.