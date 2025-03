Károly király szavai csontig hatolnak: ezt mondta a rákkal küzdőknek a nagybeteg uralkodó

Károly király nemcsak a királyi feladatokban, hanem a rák elleni küzdelemben is példát mutat

Károly király szerdán Ulster Egyetem Coleraine-i campusán tett látogatást, ahol rákkal küzdő betegekhez intézett bátorító szavakat. Bár a daganatos megbetegedések ügye mindentől függetlenül fontos, ez a pillanat azért is volt különösen jelentős, mert az uralkodó maga is kezelés alatt áll hasonló problémájából kifolyólag. A királyi pár észak-írországi útjának második napján Károly király a gyógyszerészeti tanszékre is benézett, ahol betegtársaival és kutatókkal találkozott.

A szóban forgó egyetem az Egyesült Királyság egyik vezető gyógyszerészeti és farmakológiai intézménye, különösen fontos szerepet játszik a rák elleni küzdelemben, Károly király pedig elismerően nyilatkozott a kutatásról, amely új technikákat alkalmaz a gyógyszerek célzott eljuttatására a rákos sejtekhez.

Károly király nemcsak betegekkel, hanem a tanszék kutatóival is találkozott Fotó: Pool / Pool / Getty Images

Az uralkodó Winston Churchill híres mondását idézte: „Keep buggering on” (ami nagyjából annyit tesz, hogy ne add fel, folytasd tovább), ezzel is bátorítva a betegeket a kitartásra. A látogatás során Károly király a betegek állapota felől érdeklődött, és megkérdezte azt is, hogyan sikerül megbirkózniuk a kezelések mellékhatásaival. Ivan McMinn, az észak-írországi hasnyálmirigyrák jótékonysági szervezet elnöke, elmondta, hogy a királyi látogatás nagy hatással volt rá, és kiemelte: a király érdeklődése őszinte volt.

Károly király betegsége

A királyi családot és az egész világot megrázta a hír, amikor 2024 februárjában bejelentették, hogy Károly királynál rákot diagnosztizáltak. Azonban a család pozitív hozzáállását és a királyi feladatok sűrű ütemtervét látva él a remény, hogy a kezelések sikeresek. Károly király észak-írországi látogatása, valamint a közelgő vatikáni és olaszországi útja is bizonyítja, hogy az uralkodó továbbra is aktívan részt vesz a királyi feladatokban, miközben a rák elleni küzdelemben is példát mutat.

