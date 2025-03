Leesett az állunk: a 66 éves Madonna irreálisan tükörsima arcbőrt villantott legfrissebb fotóin

Madonna újra reflektorfénybe került, amikor részt vett a Raising Malawi nonprofit szervezet számára rendezett adománygyűjtésen. Az eseményen nemcsak elegáns megjelenésével hívta fel magára a figyelmet, hanem az is feltűnést keltett, hogy hat gyermeke közül öt is vele tartott, köztük Mercy James, aki egy érzelmes előadással tette még emlékezetesebbé az estét. Madonna stílusával és kifogástalan külsejével ismét bizonyította, hogy a szépség kortalan, és nem szégyen fiatalító eszközökhöz nyúlni.

Megdöbbentette a világot

Kedden Madonna megosztott egy fotósorozatot a Raising Malawi nonprofit szervezet számára rendezett adománygyűjtésről, amelyet 2006-ban Michael Berggel közösen alapított. A március 11-én Manhattanben tartott fogadás bensőséges hangulatú volt, ahol a vendégeket arra buzdították, hogy legyenek a Raising Malawi partnerei, és havonta támogassák az ügyet.

Madonna arcbőre egyszerűen makulátlan Fotó: Madonna/Instagram

A rajongók döbbentek fogadták a képsorokat, és kritizálták az énekesnő döntését a szépészeti beavatkozásokkal kapcsolatban: egyesek szerint irreálisan makulátlan a popikon arcbőre. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a testünk felett való rendelkezés csakis a mi kezünkben van, és úgy hozunk döntéseket vele kapcsolatban, ahogy nekünk tetszik.

A lánya is örökölte a tehetségét

Madonna gondoskodott róla, hogy hat gyermeke közül öt is elkísérje az eseményre. Különösen emlékezetes volt 19 éves lánya, Mercy James előadása, aki zongorán adott elő egy dalt, és beszélt a névadó Mercy James Kórházról. Mercy négyéves volt, amikor Madonna örökbe fogadta Malawiból.

A világsztár később az Instagramon is megemlékezett az estéről: „Nagy köszönet a barátaimnak és a családomnak, akik eljöttek... A malawi kiszolgáltatott gyerekek védelmében végzett munkánk, különösen a Mercy James Kórház - amelyet hét évvel ezelőtt építettem - hozott minket össze.”

A 66 éves énekesnő 28 éves lányával, Lourdes Leonnal és 19 éves fiával, David Bandával jelent meg a rendezvényen. Mellette voltak 12 éves ikrei, Estere és Stella Ciccone is, azonban 24 éves fia, Rocco Ritchie, Guy Ritchie-vel való házasságából, ezúttal nem vett részt az eseményen.

Zenei visszatérés a láthatáron

Madonna nemcsak a múlt sikereiben fürdőzik – új projektek is várnak rá. Elárulta, hogy hamarosan ismét kiadja hatodik stúdióalbumát, a Bedtime Stories-t, amelyet 1994-ben Grammy-díjra jelöltek a legjobb popalbum kategóriában. A legendás album olyan slágereket tartalmazott, mint a Secret és a Take a Bow, amelyek a Billboard Hot 100 listán is előkelő helyezést értek el. A popdíva egy új táncalbumon is dolgozik, amely a 2005-ös Confessions on a Dance Floor folytatása lesz.

Forrás: dailymail.co.uk