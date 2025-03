Richard Chamberlain, a televíziózás aranykorának egyik legikonikusabb alakjának neve egyet jelentett a klasszikus romantikus és kalandfilm szerepekkel, valamint az epikus minisorozatokkal, amelyek a '70-es és '80-as évek meghatározó részévé váltak. A színész halálát sajtósa erősítette meg a Variety-nek.

Dr. Kildare szerepe hozta meg az áttörést

George Richard Chamberlain 1934. március 31-én született Beverly Hillsben, Kaliforniában Elsa Winnifred és Charles Axion Chamberlain üzletkötő volt, második fiaként. A jómódú családban nevelkedő fiatal Richard már korán érdeklődni kezdett a művészetek iránt. Kevesen tudták róla, hogy amellett, hogy tehetséges színész volt, festőként is elismerésben részesült. Műveit több galériában is kiállították, és számos portrét festett barátairól és családtagjairól.

Richard Chamberlainért nők tízezrei voltak oda Fotó: Silver Screen Collection/Getty Images

Csak egyetemi évei alatt kezdte komolyabban venni a színészetet. A középiskola elvégzése után a hadseregben szolgált a koreai háború idején, majd visszatérve Los Angelesbe színjátszást tanult és számos televíziós mellékszerepet kapott, mígnem jött a nagy áttörés. 1961-ben 27 évesen megkapta élete első olyan szerepét, aminek köszönhetően felfigyeltek rá. A Dr. Kildare című sorozat óriási népszerűségnek örvendett, és a címszereplőt alakító Chamberlain rövid idő alatt Amerika egyik legkedveltebb televíziós színészévé vált, főleg a nőket vonzotta a képernyő elé.

A kórházas széria öt évadon át futott, és bár a siker óriási volt, a színész attól félt, hogy beskatulyázzák, így a sorozat befejezése után Angliába költözött, hogy komolyabb színházi szerepekben is kipróbálja magát.

A minisorozatok királya

A '70-es évek végére Richard Chamberlain visszatért Hollywoodba, és megkezdődött a minisorozatokban való sikerkorszaka. Előbb a 1978-as Centennial című westernnel futott be, amiben Alexander McKeag skót kereskedőt alakította. Ami viszont kasszasikernek bizonyult és élete egyik legjobb alakításának, az John Blackthorne egy európai kereskedő hajó navigátorának szerepe az 1980-as a Sógunban, ami James Clavell regénye alapján készült.

A Sógun filmben Richard Chamberlain alakította John Blackthorne karakterét Fotó: Silver Screen Collection/Getty Images

Bizony, ez ugyanaz A sógun, amit 2024-ben feltámasztottak és egy halom díjat besöpört. Szóval, ha a Dr. Kildare még nem is, ez már igazán meghozta neki a világhírnevet és a rajongók millióinak szívét tudhatta a magáénak. Majd maga mögött hagyva Japánt és a szamurájok világát, reverendát öltött magára, hogy megformázhassa Colleen McCullough regénye alapján Ralph de Bricassart atyát az 1983-as Tövismadarakban.

A megható romantikus dráma villámgyorsan belopta magát a nézők szívébe és mindenki azért imádkozott, hogy Meggie (Rachel Ward) és Ralph atya összejöjjenek. Chamberlain számára ez a szerep még egy Golden Globe-díjat is hozott. Későbbi karrierje során számos klasszikus regény adaptációjában szerepelt, köztük a Monte Cristo grófja és A vasálarcos.

Bár főként televíziós munkáiról volt ismert, Richard Chamberlain filmes karrierje is figyelemre méltó volt. Olyan kultikus kalandfilmekben játszott, mint Az elveszett aranyváros fosztogatói és a King Solomon’s Mines. A 90-es években inkább a színház felé fordult, és olyan darabokban tűnt fel, mint a My Fair Lady és A muzsika hangjai. Utolsó nagyszerű tévészerepe az 1988-as A Bourne-rejtély volt, évekkel azelőtt, hogy Matt Damon újra eljátszotta volna a szerepet. 2019-ben, 85 évesen vonult vissza, de előtte még feltűnt olyan sorozatokban, mint a Five Brothers, a Chuck, a Kés/Alatt, és az új Twin Peaks.

Richard Chamberlain a Tövismadarak: A hiányzó évek című filmben Fotó: Profimedia

Hosszú ideig titkolta szexuális irányultságát

Richard Chamberlain évtizedeken át uralta a hölgyek szívét úgy, hogy a világnak fogalma sem volt a férfi valódi szexuális irányultságáról, aki kénytelen volt titkolni, mert attól félt, hogy az igazság tönkre tenné a karrierjét. így csak 69 évesen, Shattered Love című önéletrajzában vállalta fel nyíltan, hogy a férfiakhoz vonzódik. Évtizedekig Martin Rabbett író és producer volt az élettársa – egészen 2010-es válásukig –, akivel több közös projektben is részt vettek.

Ahogy azt viszont sejtette, hogy a vallomás beárnyékolja a könyv többi tartalmát, és igaza volt. Senkit sem érdekeltek az alkoholista apja által elszenvedett bántalmazások, még kevésbé a sikeres karrierjének bonyodalmai: az emberek csak többet akartak tudni szexuális irányultságáról. Így hát a könyv megjelenése után leült Larry King amerikai műsorvezetővel és higgadtan mesélt arról, hogyan fedezte fel 10 éves korában homoszexualitását.

Richard Chamberlain öröksége