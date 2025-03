Ők lettek a GLAMOUR Women of the Year nyertesei 2025-ben

Nagy Andrea, a United Way ügyvezetője

A díjat minden évben egy olyan szervezet vagy közszereplő kapja meg, melynek vagy akinek hiteles és fontos a társadalmi felelősségvállalása. 2025-ben Az év hősnői díjat a United Way Magyarország kapja, akik több mint négyszáz iskolával dolgoznak együtt Magyarországon. A 2018-as és 2023-as PISA-felmérések is azt mutatják, hogy ma Magyarországon minden negyedik gyerek olvasási és szövegértési nehézséggel küzd, ami miatt később súlyos hátrányba kerülhetnek.

A digitális világban az időnk nagy részét képernyő előtt töltjük, és ez a tendencia a felgyorsult társadalmunkban már egészen kisgyerekként elindul, hatalmas károkat okozva, de a túl sok képernyőidő nem csak a gyerekek életében okoz károkat. A figyelemzavar, a túl sok inger, az algoritmusok által vezérelt szerkesztetlen tartalom minden generáció életére hatással van, de tudunk ellene tenni.

A kikapcsolódást nem a képernyő jelenti, hanem egy jó könyv vagy magazin, fontos, hogy már a gyerekkorban kialakuljon a könyvek és az olvasás szeretete. A United Way ebben segít. A díjat átvevő Nagy Andrea és Kállay Rita beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Nagy Andrea

„Nagy Andrea vagyok, a United Way Magyarország ügyvezetője és mivel ma este mindannyian a kedvenc könyvünket hoztuk el, engedjétek meg, hogy fel is olvassak egy rövid idézetet sokunk kedvencéből, Tolkien A Gyűrűk Ura című művéből: »Samu pedig ott állt mellette, szilárdan és hűségesen, csendesen, ahogy mindig is tette, s Frodó tudta, hogy nélküle nem jutott volna el idáig.«

„Az olvasás nem csak kulturális kérdés, az agynak alapvetően szüksége van rá”

Vagyis: az igazi hősök nem feltétlenül azok, akik a reflektorfényben állnak, hanem azok, akik a háttérben dolgoznak, szüntelenül és észrevétlenül, hogy másokat segítsenek. A mi hőseink azok a pedagógusok, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak közös küldetésünkért, hogy minden gyermek számára elérhető legyen a minőségi oktatás, hogy sikeres, önfenntartó felnőttekké váljanak.

A 2023-as nemzetközi Pisa teszt alapján a tizenöt évnél idősebb diákok 26 százaléka tulajdonképpen funkcionális analfabéta. A szövegértési problémák minden társadalmi rétegben jelen vannak, de a hátrányos helyzetű, vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek vannak a legnagyobb veszélyben. A hagyományos tanítási módszerekkel ezeknek a gyerekeknek a fejlesztése szinte lehetetlen, ezért mi egy innovatív, gyermekközpontú, élményalapú módszertanra képezzük a pedagógusokat, melyet gyógypedagógusok fejlesztettek ki. Több mint 70 oktatási intézményben közel 150 pedagógus alkalmazza a képzéseinken megtanult módszereket, és így az olvasás szeretete tanítható és fejleszthető.

Lelkes nagyköveteket is magunk mellett tudhatunk. Itt ül közöttünk Tóth Maja, aki 15 éves, blogger és olvasást népszerűsító influencer, illetve a United Way olvasás nagykövete. Számára az olvasás nemcsak hobbi, hanem feladat. Ő is látja, hogy a fiataloknak szükségük van arra, hogy visszataláljanak az olvasás élményéhez. Célja, hogy népszerűsítse az olvasás szeretetét a saját korosztályában. Sokan úgy gondolják, hogy a digitalizáció korában az olvasás egyre kevésbé fontos…”

Kállay Rita

„Pedig nem is tévedhetnének nagyobbat! Nagy Adámtól idézek: »Mindegy, hogy mit olvas a gyerek, csak olvasson! Mindegy, hogy az ezer világot jelentő könyvhöz melyik kapun lép be: ha sportújságon keresztül, akkor azon, ha a Harry Potteren keresztül, akkor pedig azon.

Kállay Rita vagyok, a United Way kommunikációs munkatársa és magam is olvasásfüggő. Az értő olvasás képessége a sikeres felnőtté válás kulcsa, hiszen a szövegértés segíti a továbbtanulást, fejleszti a kommunikációs képességeket, megkönnyíti az eligazodást a világban és ösztönzi a kreatív gondolkodást.

A United Way az értő olvasásért programunkat minden ősszel elindítjuk, melyben könyvgyűjtő akciót szervezünk, pályázatot hirdetünk iskolák számára és módszertani képzéseket tartunk. Tavaly 51 intézménybe juttattunk el több mint 5000 könyvet, amelynek köszönhetően több, mint 10 ezer gyermek részesült az olvasás örömében.

Kérlek csatlakozzatok ti is ehhez a sürgető ügyhöz! 2025-ben célunk tízezer adománykönyv eljuttatása a hátrányos helyzetű települések iskoláiba, tanodáiba és további ötven pedagógus képzése. A gyűjtés részletei már nyáron fent lesznek a United Way weboldalán, a képzések indításához pedig szintén a weboldalon tudtok adománnyal segíteni. Köszönjük!”

Kapcsolj ki, olvass többet, mutasd meg a fiatalabbaknak is, hogy az olvasás jó, és ha teheted, támogasd a United Way munkáját!