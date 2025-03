„Mert ha olvasol, akkor érted a világot. És ha érted a világot, akkor nem lehet becsapni”

Ez az az életkor, amikor leginkább oda kellene figyelni az étrendünkre: a demenciát is megelőzhetjük vele, ha ügyelünk rá

Gondoljunk csak bele – ha 10-20 év múlva visszanézünk, mit fogunk látni? Azokat a napokat, amelyeket képernyők előtt töltöttünk, szerkesztetlen, gyorsan múló tartalmakra pazarolva? Vagy azokat a pillanatokat, amikor valódi mélységet kerestünk, és találtunk is? Emma Bovary, a kedvenc regényhősnőm, ugyanebben a csapdában rekedt – egy világban, ahol az elérhetetlen eszményképek mérgezték meg a valóságát. Csak neki nem Instagramja volt, hanem romantikus regényei, amelyek egy másik, csillogóbb életet ígértek. De végül nem maradt más, csak a kielégíthetetlen vágyakozás. Nem ismerős ez a történet?

Nem ugyanebben élünk ma is, egy végtelenített feedben, ahol mindig van valaki, aki szebb, gazdagabb, boldogabb nálunk? Ezért hoztuk létre a meglévő felületeink mellett a GLAMOUR Pluszt, ami egyfajta biztonságos és értékes tér az interneten.