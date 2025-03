Harry herceg szomorú hírt jelentett be, teljesen le van sújtva Károly király kisebbik fia

Mihályfi Luca énekesnő és Hegyes Berci profi táncművész között csak úgy forrt a levegő a GLAMOUR Women of the Year díjátadója alatt. A szerelmesek több mint öt hónapja alkotnak egy párt, sőt mi több, villámsebességgel össze is költöztek.

Tökéletes párost alkottok, de ez a négy fal között is így van, vagy azért vannak vitáitok?

Hegyes Berci: Semmilyen vitánk nem volt még ez alatt a közel öt hónap alatt, amióta együtt vagyunk! Én azt gondolom, hogy egy nagyon harmonikus párkapcsolatban élünk.

Mihályfi Luca: Azért ennyi idő alatt fura is lenne, ha állandóan marnánk vagy bántanánk egymást… Bár én egyébként nagyon ügyetlen vagyok, mindent kiöntök vagy leeszem magam, de olyan is előfordult már, hogy az autó kárpitját öntöttem le kávéval (nevet), Berci viszont mindig nagyon elfogadó volt. Mindig nagyon nyugodt és azt mondja egy-egy ilyen helyzetben, hogy majd megoldjuk!

Melyik volt az a pillanat, amikor még csak ismerkedtetek, de már tudat alatt éreztétek, hogy több is lehet köztetek?

Hegyes Berci: Én sokáig abban a hitben voltam, hogy ez nekem nem fog összejönni. Idealizáltam Lucát, pedig nagyon tetszett az első pillanattól. Aztán elkezdtem megismerni őt, az értékrendjét, a családját, azt, ahogyan a világról gondolkodik... Ezektől egyre jobban tetszett, már-már annyira, hogy pont ezek miatt nem is hittem el, hogy mi bármikor is összejöhetnénk.

Ennek mi volt az oka, Berci?

Hegyes Berci: Egyszerűen csak alulértékeltem magamat Lucához képest.

Akkor mégis mi változott, hogyan jött meg a bátorságod?

Hegyes Berci: Amikor a Dancing with the Stars alatt együtt táncoltunk, mindig kaptam tőle olyan visszajelzéseket, amikből úgy gondoltam, talán az ő számára is szimpatikus lehetek, de ezeket a gondolatokat gyorsan elhessegettem és továbbra is azt gondoltam, hogy ez nem jöhet össze!

Ki lépett először?

Hegyes Berci: Ennek ellenére én voltam az, aki megtette az első lépést! (nevet)

Hogyan történt?

Hegyes Berci: Amikor az első adás lezárult és letáncoltuk a salsánkat október 26-án, akkor az utána lévő stáb buliban bátorkodtam egy elég merész lépést tenni, és a tánc mellett megpuszilgattam Lucát.

Hoppá! Ezt hogyan reagáltad le, Luca?

Mihályfi Luca: Én számítottam már erre, sőt vártam, hogy megtörténjen! Bár hozzáteszem, én már haza akartam menni ebből a buliból, amikor Berci mondta, hogy ne menjek, mert nekünk még táncolnunk kell! Ekkor mondtam magamban, hogy: „Hála az égnek!”, sőt megkérdeztem tőle, hogy „Hol voltál eddig?!” Aztán a többi már történelem, megtörtént, aminek meg kellett történnie, és ez szebben nem is tudott volna történni! (csókot váltanak)

Mióta laktok együtt?

Hegyes Berci: Kis túlzással már másnap összeköltöztünk.

Na, ne! Ez komoly?

Hegyes Berci: Mivel a Dancing with the Stars próbák rengeteg elfoglaltsággal jártak, ezért ez egy teljesen természetes folyamat volt attól a ponttól, hogy összejöttünk, hiszen Luca a korai próbák miatt az első adás utántól már eleve nálam aludt a hét túlnyomó részében. Majd azt vettem észre, hogy hétről hétre egyre több cuccot hoz oda hozzám. Szóval ő már a verseny alatt is velem lakott, csak azóta két-három pulcsival vagy kabáttal több került a szekrényembe! (nevet)

Mihályfi Luca: Ez egy teljesen természetes folyamat köztünk. Nagyon sokan élnek olyan párkapcsolatban, ahol már csak megtűrik egymást, de a miénk egyáltalán nem ilyen. Köztünk ez azért működik és fog is működni hosszútávon, mert Berci is egy olyan tüzesen érző lélek, mint én, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan találkozás köztünk, ami nem sokaknak adatik meg. Minden reggel összetesszük a két kezünket, hogy egymás mellett ébredhetünk, halálosan szerelmesen és aki minden nap szerelmet is vall nekem, ami miatt én sokszor elérzékenyülök.

Luca, emellett a nagy szerelem mellett, főleg, hogy ennyi időt töltötök együtt, hogyan jut időd a zenére? Illetve neked Berci, hogyan jut időd az önfejlesztésre és a táncra?

Hegyes Berci: Nekem az az énidőm, amikor a Lucával lehetek! Ettől függetlenül mindketten megtaláljuk a saját magunkra szánt időt. Például, amikor Luca edzeni akar, akkor elvonul a nappaliba és ott edz, vagy én megyek el futni.

Mihályfi Luca: Berci kérdezte, hogy ott lehet-e, amikor dalt írok, de mondtam neki, hogy nem…

Hatalmas az összhang Mihályfi Luca és Hegyes Berci között, de a GLAMOUR of the Year gálán erre még ráerősítettek a megjelenésükkel is Fotó: Sárközy Mariann

Miért nem?

Mihályfi Luca: Mert olyan hosszú ez a folyamat, hogy én ilyenkor órákig elvonulok... Általában elmegyek anyukámékhoz és bezárkózom a kis szobámba, írom a dalokat, vagy otthon zárkózom be a hálószobába, és az ágyon fekve írom a dalszövegeket és inspirálódom, de szerintem ez pont így van mindkettőnknél tökéletes balanszban!