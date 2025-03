Ez itt tényleg Kulcsár Edina? Hirtelen rá sem ismertünk az új frizurájára!

Kulcsár Edina sokak fejében hosszú, egyenes hajjal él, de ez most megváltozott

Kulcsár Edina, a korábbi szépségkirálynő és vállalkozó nem először teszi tiszteletét a GLAMOUR Women of the Year gálán, 2020-ban ráadásul hazavihette Az év vállalkozója díjat is. A 2024-es eseményen még szíve alatt hordta negyedik gyermekét, az augusztusban megszületett Diont, arra a gálára egyébként egy ezüst ruhában érkezett, szettjét magas copfos frizurával kiegészítve. Az idei rendezvényen azonban mindenkit meglepett hajviseletével, amely teljesen új megjelenést kölcsönzött neki.

A gálára férjével, G.w.M.-mel, azaz Varga Márkkal érkezett, szettjeik pedig remekül harmonizáltak egymással - míg Edina talpig fehér kosztümben, addig a rapper feketében pózolt, cipőből pedig ugyanolyan fekete-fehér Nike Air Jordaneket választottak. A show-t azonban egyértelműen az édesanya frizurája vitte, hiszen az egykori szépségkirálynőt általában egyenes hajjal láthatjuk, most viszont göndör fürtökkel jelent meg. Vajon az új frizura egy új korszakot jelez, vagy csupán egy kis kísérletezés a megjelenésével?

Kulcsár Edina és G.w.M. harmonizáló ruhakölteményekben érkeztek Fotó: Czabán Máté és Papp Dávid / GLAMOUR

A pár sugárzott a boldogságtól, és láthatóan élvezték a közös pózolást a fotósok előtt, ami már csak azért is kiemelendő, mert G.w.M. bevallása szerint nem szereti az ilyen eseményeket, de felesége kedvéért kivételt tesz. „Amennyire tudom, kizárom az ilyen dolgokat az életemből, mert teljesen más vagyok. Fellépni szeretek, otthon lenni és üzletelni, de ettől függetlenül nagyon jól érezzük magunkat Edinával, ahogyan mindig, amikor együtt lehetünk.” - nyilatkozta a GLAMOUR-nak tavaly.