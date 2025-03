Ők lettek a GLAMOUR Women of the Year gála győztesei 2025-ben

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon rengeteg tehetséges, okos, innovatív gondolkodású és kreatív nő él, a GLAMOUR pedig a kezdetek óta azon van, hogy kiemelje őket és a személyes történeteiken keresztül inspiráljon másokat. A GLAMOUR Women of the Year díjakat – melyeket 2025-ben tizenhatodik alkalommal adunk át – is ennek fényében álmodta meg a márka.

Főszerepben az olvasás

De ahogy megszokhattad, a díjátadó mellett évről-évre van még egy fontos téma, amit igyekszünk beemelni a társadalmi párbeszédbe: idén úgy döntöttünk, az értő olvasás fontosságát karoljuk fel. „Mert ha olvasol, akkor érted a világot. És ha érted a világot, akkor nem lehet becsapni.” – hangzott el Maróy Krisztina, a GLAMOUR főszerkesztőjének erős üzenete, utalva arra, hogy a digitális függőség, a közösségi média és az algoritmusok nagyon zajos korszakának komoly kihívása az értő olvasás képességének kialakítása a gyermekekben, és a felnőttek koncentrációs készségét is negatívan befolyásolja.

De legalább ennyire fontos, hogy ebben a gyorsan változó kulturális evolúcióban bennünk is felértékelődjön a szerkesztett, minőségi tartalom fontossága, és ezzel együtt az idegrendszerünkre gyakorolt pozitív hatása. „Gondoljunk csak bele – ha 10-20 év múlva visszanézünk, mit fogunk látni? Azokat a napokat, amelyeket képernyők előtt töltöttünk, szerkesztetlen, gyorsan múló tartalmakra pazarolva? Vagy azokat a pillanatokat, amikor valódi mélységet kerestünk, és találtunk is?” – tette fel a fontos kérdést Krisztina.

És nem ő volt az egyetlen, aki az est folyamán elgondolkodtató üzenetet adott át a közönség soraiban ülőknek. Gelencsér Tímea, a GLAMOUR Women of the Year műsorvezetője egy nagyon különleges, Lajos Attila által tervezett Atelier Lajos ruhában állt színpadra, melyen a nagyon beszédes, több síkon értelmezhető READ ME (Olvass el vagy olvass engem!) felirat állt. „A ruhámmal azt szeretném szimbolizálni, hogy mielőtt ítélkeznél, olvass az előtted álló személyben. Legyél kíváncsi arra, mi motiválja, mi teszi boldoggá, mi számára a fontos, milyen ügyek mellett áll ki, milyen iskolában tanult, hogy honnan jön és hová tart. Legyen egy új szabályunk: ne csak nézz, olvass is! Hiszen a kedvenc könyvedet sem a borítója alapján választottad ki.”

A Szex és New York írónője a GLAMOUR Women of the Year gálán üzent a magyaroknak, és ezt mindenkinek látnia kell!

És ha már az olvasás és a minőség, az est során fény derült a legújabb GLAMOUR BOOK címlapjára és tematikájára is. A borítón a tehetséges színésznő, Törőcsik Franciska mosolyog ránk vissza, a lap középpontjában a szépség áll, március 21-től pedig bárki beszerezheti, aki a könyvespolcán szeretne tudni egy időtálló, tartalmas és minőségi kiadványt, amit még évek múlva is öröm lapozgatni. A gála vendégei egyébként már a GLAMOUR Women of the Yearen beszerezhették, az ebből befolyt összeggel pedig Az év hősnőinek, a United Way Magyarország munkáját támogathatták.

„Az igazi hősök nem feltétlenül azok, akik a reflektorfényben állnak, hanem azok, akik a háttérben dolgoznak, szüntelenül és észrevétlenül, hogy másokat segítsenek. A mi hőseink azok a pedagógusok, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak közös küldetésünkért, hogy minden gyermek számára elérhető legyen a minőségi oktatás, hogy sikeres, önfenntartó felnőttekké váljanak.” – hangzott el Nagy Andrea, a United Way Magyarország ügyvezetőjének beszédében.

Az év hősnői egyébként az egyetlen kategória, melyről nem a közönség, hanem a szerkesztőség dönt, rendre olyan szervezeteket vagy személyeket díjazva, akik azért dolgoznak, hogy a társadalmunk empatikusabb, igazságosabb, nyitottabb és tudatosabb legyen. Na de mi a helyzet a másik hét kategóriával? Idén rekord mennyiségű, 350 ezer szavazat érkezett a jelöltekre, ami 80 ezerrel volt több, mint a tavalyi évben.

Még mielőtt átadták volna a díjakat, egy nagyon különleges személy is a színpadra lépett: Candace Bushnell, a Szex és New York írónője látogatott el a GLAMOUR Women of the Year gálára, hogy az értő olvasás mellett kampányoljon, mindezt egy magyar tervező, Demeter Richárd ruháját viselve tette.

És most lássuk, kik lettek a díjazottak!

Az év divattervezője kategória jelöltjei és győztese:

Ferencz Borbála - Borbala

Majoros Zita - Printa

Mihályfi Zsófi és Kovács Virág - Plié

Reményi Éva - Eva Remenyi

Sziládi Noémi - Kamay KO

Az év divattervezőjének járó díjat Szirmák Szabó Viktória, a PERWOLL brandmenedzsere adta át Reményi Évának, aki 2012-ben indította el saját vállalkozását. Az Eva Remenyi ékszerei ötvözik a kortárs dizájnt és a hagyományos ötvöstechnikákat, mindvégig szem előtt tartva a fenntarthatóságot, az etikusságot és a környezetbarát működést. Külön inspiráló, hogy Éva közgazdászként végzett, kézműves ékszerek iránti rajongása azonban újradefiniálta a jövőképét. Beszédében arra mutatott rá, hogy az alkotás, csak úgy, mint az olvasás, egyfajta visszatalálás önmagunkhoz. Férjének, Gerzsonnak mondott köszönetet, amiért hét éve együtt dolgoznak a márkán, valamint csodálatos csapatának és elkötelezett vásárlóinak is hálát adott.

Gelencsér Tímea meztelenruhája beragyogta a GLAMOUR Women of the Year gálát: nagyon erős üzenetet hímeztek a különleges darabra

Az év műsorvezetője kategória jelöltjei és győztese:

Csobot Adél

Lékai-Kiss Ramóna

Ördög Nóra

Szabados Ágnes

Szabó Zsófi

Lékai-Kiss Ramónának az író, tréner, aktivista és a Romaként podcast műsorvezetője, Ignácz Judit adta át Az év műsorvezetője díjat. Ramóna 17 éves kora óta képernyőn van: pályafutását színésznőként kezdte a Barátok közt című sorozatban, 2017-től pedig műsorvezetőként folytatta. Dolgozott az X-Faktor, a Reggeli és a Dancing with the Stars műsorvezetőjeként, majd 2022-ben megalapította saját művészmenedzsment cégét, ami pályatársai érvényesülését segíti. Gyönyörű ez a díj, tényleg az - kezdte beszédét Ramóna elérzékenyülten, majd gratulált a többi jelöltnek, okosnak és tehetségesnek nevezve őket. Tegyünk együtt azért, hogy egy olvasó társadalom legyünk. Hajrá - hangzott el inspiráló beszéde végén.

Az év üzletasszonya kategória jelöltjei és győztese:

Dr. Varga Eszter - PannonHitel Zrt.

Antal Ilona, Peták Eleonóra, Kemény Ildikó - Pioneer Pictures

Rubint Réka - Alakreform

Szakonyi Eszter - Vintage Beuaty

Benkő Bianka - Green Touch

Az elismerő díjat Szurma Gyöngyi, a Rossmann Magyarország Kft. értékesítési vezetője, cégvezetője adta át Szakonyi Eszternek, aki a 2010-ben alapított Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet és a több mint 80 termékből álló Vintage Beauty kozmetikai termékcsalád révén évek óta meghatározó szereplője az iparágnak. Olyannyira, hogy pályafutása során ötven hazai és nemzetközi szakmai elismeréssel méltatták már.

Eszter annyira zavarba jött a díj láttán, hogy viccesen megjegyezte, azt hiszi, tévedésből van itt, majd megköszönte azoknak, akik rá szavaztak, valamint férjének a támogatást, gyermekeiknek pedig a kitartást és a türelmet.

Az év írónője kategória jelöltjei és győztese:

Kemény Zsófi

Szabó T. Anna

Szentesi Éva

Szlavicsek Judit

Tisza Kata

Szentesi Évának a szintén író (és emellett aktivista, jogvédő, a GLAM Talks with Mérő Vera podcast műsorvezetője) adta át Az év írónője díjat. Éva írói pályafutása 2011-ben indult egy bloggal, később pedig számos sikeres könyvet publikált. Témái között szerepe az egészség, a női testkép, ráadásul nemcsak az íráson keresztül kapcsolódik a szavak segítségével közönségéhez, hanem előadások formájában is önelfogadásra buzdítja közönségét. Köszönőbeszédének utolsó soraira valószínűleg még nagyon sokáig emlékezni fogunk. „Ha nem írhatnék, már nem élnék. Nem lenne levegőm. Az írás létkérdés, enélkül nem léteznék. (...) Olvasni mindhalálig, hogy felismerjük, mit tesznek velünk.”

Az év sportolója kategória jelöltjei és győztese:

Csipes Tamara

Gulyás Michelle

Telegdy-Kapás Boglárka

Konkoly Zsófia

Szűcs Luca

Az olimpiai bajnok öttusázó Gulyás Michelle-nek Yalcinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketing- és kommunikációs igazgatója nyújtotta át Az év sportolója díjat. Michelle – aki a március-áprilisi GLAMOUR magazin címlapsztárja is egyben – ötéves kora óta sportol, juniorkorában pedig már a nemzetközi élmezőnybe tartozott: volt már világkupa-győztes, világbajnoki dobogós és a 2024-es párizsi olimpián szerzett aranyérmet.

Cikkünk folyamatosan frissül.