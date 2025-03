Tóth Gabi: „Nem úgy működik, hogy elmegyek egy terapeutához, aki majd megoldja a problémáimat, mi is kellünk hozzá”

Ez az oka, hogy mostanában nem rejtegeti érzéseit Vilmos herceg és Katalin hercegné: a nyilvánosság előtt is bátran flörtölnek

Tóth Gabi a magánéletét ért támadások miatt az utóbbi időben visszavonult a nyilvánosság elől, nem vett részt semmilyen eseményen és igyekezett távol tartani magát és magánéletét a kíváncsi tekintetek elől. A GLAMOUR-ral azonban kivételt tett és egy exkluzív interjú keretében mesélt nagyon őszintén jelenlegi életéről, párjól, Papp Máté Bencéről, valamint terveiről és énekesnői karrierjéről.

Milyen érzés kétszeres díjazottként részt venni a GLAMOUR Women of the Year gálán?

Boldogsággal emlékszem vissza azokra a békeidőkre, amikor politikától és közösségi médiától függetlenül jókat tudtunk együtt nevetni mi, nők és férfiak egyaránt. Ahol a szakmai tudás, az emberek szerepvállalása volt előtérbe helyezve, ami díjazva van és ez nagyon jó. Szerintem a GLAMOUR-nak sikerült mindezt megtartania ezekben az években is. Sajnálom, hogy az utóbbi időben ebben nem vettem részt. Ehhez köze volt a covidnak, az anyaságomnak és annak is, hogy az utóbbi években úgy gondoltam, nem megyek ilyen jellegű eseményekre, mert majd mit gondolnak rólam az emberek?!

Tóth Gabi a 2014-es GLAMOUR Women of the Year gálán egy Sármán Nóra által tervezett, csodás piros csipkeruhában jelent meg

Miért gondoltad így?

Az emberben kialakul egy kép, hogy biztosan nem látják szívesen. De aztán a GLAMOUR Women of the Year gála jó visszajelzés volt, hogy igenis helyem van egy ilyen eseményen!

Az idei gála kiemelt témája és küldetése az olvasásnépszerűsítés. Hogyan készültetek, milyen könyvet hoztatok magatokkal, ami egyben fontos kiegészítője ennek az estének?

Szabó Magdát hoztam magammal, akit nagyon szeretek. Két könyvén is nagyon gondolkodtam, Az ajtó és Az ősz című regényein. Máténál pedig nem volt kérdés: ő személyiségfejlesztő könyvet hozott magával, mivel nagyon érdekli a téma.

Mátéval nagy hangsúlyt fektettek a gyermekek edukálására és táborokat is szerveztek. Miről szólnak ezek az alkalmak?

Pont arról, amiről a Women of the Year is! Hogy jó ügyek mentén összefogjunk. Mi arra adunk lehetőséget a fiataloknak, hogy találkozzanak a valóságban. Főleg azoknak, akiket a közösségi média felületei szétszakítanak. A célunk ezekkel a táborokkal az, hogy valódi közösséget építsünk és jó értékrendben tudjunk valamit átadni a táncon és a zenén, tehát olyan dolgokon keresztül, amihez értünk.

Tóth Gabi 2011-ben nyerte el először az előkelő díjat Fotó: GLAMOUR/HatlaczkyBalázs

Milyen programok szerepelnek a táboraitokban?

Csak és kizárólag olyan programok, amivel személyesen is tudunk kapcsolódni. Például mentálhigiénés szakember is részt vesz a táborokban, aki segít feldolgozni olyan traumákat is, mint az iskolai vagy az internetes bántalmazás.

Te is részt veszel ezeken a beszélgetéseken?

Igen és nagyon megrendítő történetek látok! Fontos visszacsatolás és megerősítés egyben, hogy rengeteg szorongó gyermek érkezett a hétfői napon a táborunkba, vasárnap pedig teli vigyorral és kiegyenesedett háttal tértek haza. Sírva jöttek oda a szülők, jó értelemben, persze, hogy mit csináltunk a gyerekekkel, mert nem ezeket a fiatalokat hozták ide.

Mennyire hatnak rád ezek a táborok? Változott a személyiséged egy-egy ilyen alkalom után?

Úgy érzem, hogy ezekben a zajos időszakokban, ahol engem is sok minden ért, valahol a fiatalokhoz tudok fordulni. Az a fajta tudás és tanulás, amin keresztül mentem, erősítheti a következő generációt, hogy mire ennyi idősek lesznek, mint én, sokkal könnyebben tudjanak megküzdeni az élet nehézségeivel. Mivel nem csak szép részei vannak az életnek, hanem nehezek is.

Mostanában nem csak a fiataloknak segítesz, hanem a nőkkel szemben elkövetett bántalmazás témája is foglalkoztat téged.

Ez a téma eddig is nagyon foglalkoztatott, ellenben nagy nyilvánosság előtt nem nagyon beszéltem róla. Évek óta rendszeresen beszélgetek nőkkel és férfiakkal is privát üzenetekben, mivel ez a téma nem csak a nőket érinti, hanem sok férfit is. Azt azonban el kell mondanom, hogy legtöbb esetben nők fordulnak hozzám.

Mit tanácsolsz azoknak a nőtársaidnak, akik nem tudnak kilépni egy toxikus párkapcsolatból?

Ennek a folyamatnak nagyon fontos lépcsőfokai vannak. Nem úgy működik, hogy elmegyek egy terapeutához, aki majd megoldja a problémáimat, mi is kellünk hozzá. Sajnos nagyon sokan nem is mernek beszélni erről! Borzasztóan fontos a sorstársi viszony. Kell egy ember, aki volt már hasonló szituációban, és ki tudott lépni belőle. Ha ezektől az emberektől biztató, megerősítő gondolatokat kap az illető, a következő lépcsőfok a szakember segítsége, ahol meg fogja kapni azokat az alapokat is, hogy legyen elég bátorsága lépni.

Te is fordultál szakemberhez a saját magánéleteddel kapcsolatban?

Természetesen igen!

Hogy érzed, segített?

A segítségével visszaerősítettem a libidómat, az identitásomat és mindent, amit az előző kapcsolat leépített. Ebben nagyon sokat tudott segíteni. Ha más nem, akkor kapsz egy akkora erőt, hogy az első lépést meg tudd tenni általa.

Miben tud segíteni egy párkapcsolati pszichológus?

A toxikus kapcsolatban élő embereket elidegenítik, nem nagyon hisznek nekik, mivel a külvilág nem lát bele a négy fal között zajló dolgokba. Emiatt az áldozatok nem tudják, hova forduljanak. Én sem a közvetlen környezetemhez fordultam, hanem olyan emberekhez, akik számomra idegenek voltak, de tudtam, hogy szenvedtek már ilyen problémákkal.

Mi segített neked a legnehezebb helyzetekben?

Nekem P. Novák Éva az Egy asszony című könyve nagyon sokat segített.

Szerencsére a zene továbbra is az életed része és rengeteg erőt merítesz belőle, ráadásul a tánc is meghatározó szerepet kapott, hiszen a párodban, Mátéban nem csak a társat, de az alkotótársat is megtaláltad.

Az a szerencsénk, hogy a szenvedélyünk egyben a munkánk is. Nem kell külön időt töltenünk azzal, hogy a munkát kívül hagyjuk, hanem nagyon sokszor van az, hogy számunkra az a kikapcsolódás, hogy ő táncol, én pedig énekelek. Ezzel fejlődünk is, de ugyanakkor nagyon sok jó élményt ad a párkapcsolatunknak.

Mit csináltok még együtt, ami feltölt titeket?

Nagyon szeretünk itthon lenni, a biztonságot jelentő négy fal között lenni.

Mit csináltok ilyenkor?

Szeretünk főzni, filmeket, sorozatokat nézni. De rengetegszer van olyan is, ami tök jó, főleg, hogy ezt Mátéval meg is lehet valósítani, hogy ő is néz valamit és én is, mégis együtt vagyunk. Tehát hagyjuk egymást a saját kis világában, és ez fontos.

Mik azok a gesztusok, amik napi szinten jelen vannak nálatok és erősítik a kapcsolatotokat?

Máté rengetegszer hoz nekem virágot. Neki nem kell ahhoz nőnap, vagy bármilyen egyéb ünnep, hogy meglepjen engem. Nem is tudtam, hogy ennyire jól tud esni az, ha virágot kapsz. Ez annyira kedves tőle.

Te mivel leped meg őt, ha kedveskednél neki?

A kedvenc édességeivel. Olyanokat eszik, amiket én gyermekkoromban ettem utoljára.

Mik ezek?

Sokszor csinálok neki kókuszgolyót, mert azt nagyon szereti, vagy palacsintát sütök, mire hazaér. Tehát mi mindig kedveskedünk egymásnak valami aprósággal, vagy egy könyvvel, ami kikapcsolja a másikat.

Mi az, aminek Máté a legjobban örül?

A tánc miatt nagyon fájnak a lábai. Amikor hazajön egy hosszú próbáról, akkor általában alaposan megmasszírozni a lábát. Ilyenkor azt mondja, neki nem kell az életben semmi más, csak ez.

2017-ben aztán ismét őt szavazta meg a közönség, így másodjára is megkapta a GLAMOUR Women of the Year Az év énekesnője díjat Fotó: GLAMOUR/HatlaczkyBalázs

Mi a helyzet azokkal a pillanatokkal, amikor egyedül vagy? Hogyan képzeljük el az én-idődet?

Ez maximum olyankor fordulhat elő, amikor már elvittem a lányomat az óvodába és nincs semmilyen dolgom. Nekem ilyenkor kezdődik az én-idő: egy jó fürdő, arcápolás, videókat nézegetek, nagyon szeretek sminkelni. De például a barátokkal vagy a konyhában töltött időt is nagyon szeretem.

Mi töltött fel téged legjobban az utóbbi hónapokban?

Leginkább az, ha finom, meleg étellel várhattam azokat, akiket szeretek.

Mire számíthatnak a rajongóid? Érkeznek új Tóth Gabi dalok?

Rengeteg új projekttel készülök, de a legfontosabb az, hogy tervben van az új lemezünk, ahol folytatom az autentikus, új vonalat is, mivel nagyon szeretem. Azonban kiegészítjük blues-os dalokkal, miközben szeretném megtartani a népdalokat is.

Miért ragaszkodsz ennyire a népdalokhoz?

Annyira szép szövegű és dallamú népdalaink vannak, hogy szeretnék ezeknek a fennmaradásáról gondoskodni. Illetve van egy új dal a fejemben, amit augusztusban remélhetőleg már meg is tudok mutatni.