5 női tavaszi dzseki, ami nagyot tarol majd 2025-ben, és nem véletlenül

2025 női tavaszi dzseki divatja az, amiért most odáig vagyunk. Nem kevesebb, mint 5 típus hódítja meg a szezont, és minden túlzás nélkül állítjuk, egyikük sikkesebb, mint a másik. A vezető divatirányzatok szinte mindegyike megmutatkozik az idei 5 vezető tavaszi dzseki trenden, legyen szó a minimalista, klasszikus, maszkulin vagy extra nőies vonalról. Bármi is álljon igazán közel a te stílusodhoz, garantáltan meg fogod találni a számodra tökéleteset 2025 női tavaszi dzseki trendjeiből. Készülj fel egy igazán sokszínű tavaszra és merülj el a vezető 5 női tavaszi dzseki stílusban!

A rövidre vágott ballonkabát

A ballonkabát 2025 tavaszára kapott egy kis csavart és új stílussal született újjá Fotó: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Ahogy beköszöntött a március, épp csak egyet pislantottunk, és azt vettük észre, hogy eddig még sosem látott, extra rövidre vágott ballonkabát van mindenhol körülöttünk. Egészen a dizájner márkáktól, a tudatos és időtlen stílust képviselő neveken keresztül, a mainstream márkákig, mindenki megalkotta a saját rövidre vágott ballonkabátját. Arról nem is beszélve, hogy az utcai divat már azelőtt magáévá tette, mielőtt mi észrevettük volna a darab létezését. Megannyi fazon szélesíti a spektrumát ennek a csoda trendnek, van, amelyik aszimmetriával válik izgalmasabbá, vagy éppen kapucni emeli a funkcionalitását. De ami miatt igazán kedveljük, hogy nagyobb teret ad az idei menő farmer trendeknek, vagy éppen a csinos tavaszi ruhádnak.

A tweed blézerek

Az old money stílust képviselő tweed blézerek az idei tavasz legsikkesebb szereplői Fotó: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Az old money stílus már tavaly óta igen nagy népszerűségnek örvend, annak ellenére is, hogy nem a csendes luxus stílusvilágát követi. A női divatban egy darab van, ami biztosan a legmagasabb divatot és eleganciát tükrözi, ez pedig a kis tweed blézer. A világ legelegánsabb női mind viselték. A darab megannyi formában és stílussal volt ott a 2025-ös tavaszi-nyári trendeket bemutató kifutókon, az utcai divatot elnézve pedig egyre több inspirációra lelhetünk, hogy miként lehet lazább stílusban is viselni a darabot, farmerrel például. Bármilyen tweed blézerbe is invesztálsz, az időtállóság és a nőiesség felé elkötelezed magad.

A bőr bomberdzseki

Gigi Hadid stílusának is elmaradhatatlan szereplője idén a bőr bomberdzseki Fotó: Claudio Lavenia/Getty Images

Bár ez a nehéznek tűnő darab a hűvösebb tavaszi napokra készít fel, számolj vele hosszú távú befektetésként, ha beszerzel egyet, tekintve 2025 második felét, amikor is lehet, hogy még menőbb lesz, mint most tavasszal. Az biztos, hogy a sztárvilág jelenlegi kedvenc darabja. Hailey Bieber rendszerint miniruhával viseli, Bella Hadid farmerrel. Ellensúlyozd tavasszal a nehéz hatást fehér pólóval vagy csinos ruhákkal. Ezzel a nyolcvanas évek ihletésű stílussal a hatás nem marad el, ha dögös szeretnél lenni.

Munkaruházatot idéző dzsekik

Az amerikai munkaruházat ihlette dzsekik bevésték magukat a divatvilágba Fotó: Paul Gonzales/Getty Images

Az amerikai munkaruházat ihlette dzsekik hivatalosan is bebetonozták magukat a divatvilágba, és úgy tűnik, még egy jó darabig az átmeneti öltözködés főszereplői lesznek. A már mindenki számára jól ismert ikon példány, a Carhartt dzseki 2024-ben már szinte minden dizájner márkánál megjelent a maga stílusában, a mainstream divat pedig nagy választékkel tette mostanra elérhetővé a trend szerelmeseinek. Hordhatod autentikus stílusban farmer szettel, vagy ellensúlyozva keménységét, dobd fel a legromantikusabb tavaszi virágos ruhádra.

A szűkített derekú blézer

A rég elfeledett szűkített derekú blézer most felvette a versenyt oversize társaival Fotó: Edward Berthelot/Getty Images

Tavaly, amikor Dua Lipa feltűnt egy ilyen szűkített derekú blézerben, már tudtuk, hogy hallani fogunk még erről a darabról. És igen, mindig vakon bízva az énekesnő stílusában, aki mindig jó előre tudja, hogy mi lesz az igazán nagy divat, meg is érkezett a szűkített derekú blézer, mint 2025 tavaszának legfontosabb átmeneti szereplője. Élj a változatosság adta lehetőségekkel, és a már sokat hordott túlméretezett blézered váltsd le ezen a tavaszon egy ilyen nőiesebb fazonra, hidd el, egy újfajta sikket csempészhetsz az öltözködésedbe, ha laza stílussal párosítod.

