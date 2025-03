Döbbenet az X-Faktor bejelentése után: megvan, ki lesz a négy mentor, és mindenre számítottunk, csak erre nem

Az X-Faktor idei évada már most nagy várakozást keltett, különösen a mentorok személye körüli találgatások miatt. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy kik alkotják majd a zsűrit, és készülhetünk-e váratlan fordulatokra. A Fókuszban végre pont került a találgatások végére: hivatalosan is leleplezték, kik lesznek az idei évad mentorai. A bejelentés tartogatott néhány jó nagy meglepetést, és úgy tűnik, hogy a csapat összeállítása komoly hatással lehet az évad hangulatára. Mutatjuk, kik lettek a befutók!

Ők lesznek az X-Faktor mentorai

Minden marad a régiben az X-Faktor mentorcsapatában, annak ellenére, hogy az előző évadban Majka és Gáspár Laci között nem volt felhőtlen a viszony. Ennek ellenére a csatorna úgy döntött, hogy nem változtat a jól bevált felálláson – ami sokakat meglepett. Valkusz Milán szintén tovább erősíti a csapatot, ő tavaly már bizonyított, így kétségtelen, hogy idén is tartogat számunkra meglepetéseket.

Gáspár Laci számára különösen fontos lesz az idei évad, ugyanis utoljára 2017-ben nyert mentorként, amikor Ricco és Claudia győzedelmeskedett. Azóta a versenyzői több alkalommal is bejutottak a döntőbe, de végül nem sikerült nyertesként távozniuk a műsorból.​ A mentor ezúttal tehát különösen nagy elánnal vág neki az új szezonnak, bízva abban, hogy végre megszerezheti az áhított győzelmet.

Tóth Andi tavaly ünnepelte 10. jubileumát, mint győztes X-Faktor versenyző, és azóta sikeres zenei karriert épített fel, mentorként azonban nem sikerült elérnie a kitűzött célokat: versenyzője korán kiesett, így nem jutott be a döntőbe. Ez azonban nem tántorította el őt a visszatéréstől, így 2025-ben újra bizonyíthat a mentori székben.

Idén sem fogunk unatkozni

A műsor házigazdái sem változnak: továbbra is Miller Dávid és Pápai Joci vezeti majd az adásokat. A rutinos páros dinamikája már tavaly is jól működött, így a nézők idén is számíthatnak a humorra és a gördülékeny műsorvezetésre. Az X-Faktor 13. évada tehát ismerős arcokkal tér vissza, de a megszokott felállás ellenére biztosan lesznek váratlan fordulatok, izgalmak és újdonságok – hiszen a győzelemért folyó harc mindig tartogat meghökkentő, örömteli vagy épp szívszorító pillanatokat.