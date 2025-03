Buzás Andris számára a tartalomkészítésben is és az életben is a legfontosabb dolog az önazonosság, és ezt az értékrendet igyekszik hitelesen képviselni a közösségi médiában

Buzás Andris tartalomgyártóként hiteles, személyes hangvételű videóival vált ismertté, amelyekben őszintén beszél identitásról, mentális egészségről és hétköznapi dilemmákról. Munkássága túlmutat a szórakoztatáson: célja, hogy valódi kapcsolódásokat teremtsen, és erősítse a közösségi elfogadást. A coming out videója fordulópont volt – nemcsak szabadabban kezdett beszélni, de mélyebb kapcsolatot is kialakított a közönségével. Ma már tudja: nem lehet mindenki kedvence, de ha bántják is, legalább azért teszik, aki valójában.

Története a bátorságról, az önazonosságról, és arról szól, hogyan találhatjuk meg a hangunkat egy zajos világban.

Hogyan kezdődött a tartalomgyártás iránti szenvedélyed? Ki volt az az Andris, aki először kamerát ragadott, és mi változott azóta?

12–13 éves voltam, amikor megjelentek az első nagy YouTuberek itthon. Teljesen beleszerettem a világukba, és én is mindig éreztem az affinitást, hogy kamerát ragadjak, és beszéljek az engem foglalkoztató témákról. 2017-ben voltak az első próbálkozásaim videózással, de ekkor még gimis voltam, és bár nagyon jó közeli barátaim voltak, a tágabb környezetem sokat bántott. Ettől fogva túl nagy volt a nyomás, így ez egy-két videó után el is halt. Majd az első karantén alatt, már érettségi után azt gondoltam: mikor kezdeném el, ha nem most?

Még itt sem voltam nagyon magabiztos, 8–9 hónapig nem is nagyon néztek, de mivel élveztem az egész folyamatot, és végre azt csináltam, amit akartam, nem hagytam abba. Ennek köszönhetem, hogy ma azt csinálom, amit szeretnék. És hogy mi változott azóta?

Az öt évvel ezelőtti énem nagyon büszke lenne rám, hogy ki mertem állni, és tettem az álmaimért.

Időközben fejlődött a magabiztosságom a sok pozitív visszajelzésnek köszönhetően, amit kaptam, ugyanakkor megváltozott az ehhez az élethez való reálisabb hozzáállásom is. Amikor elkezdtem, nem számoltam azzal, hogy nem tudok bármikor egyedül lenni. Nem lehet egy rossz napom, amikor nem szólok senkihez, hiszen valaki úgyis oda fog jönni. Amellett, hogy imádom csinálni, tudom, hogy ez egy munka, ami néha jár negatívumokkal is. Idő volt, mire ezt megtanultam kezelni, és például tudatosan nem megyek fel a Redditre, hogy megnézzem, miket írnak rólam.

Fontos neked az önazonosság. Hogyan tudsz hiteles maradni a tartalomgyártás során? A coming out videód segített abban, hogy jobban kapcsolódj a közönségedhez?

Amikor elkezdtem az egész tartalomgyártást, felvázoltam magamnak, hogy ki az az Andris. Mindig tudtam, hogy mi az, ami éltet vagy boldoggá tesz, és szerintem öt évre visszatekintve így érdemes csinálni. Nem igyekeztem extrán érdekes videókat készíteni, hiszen érezhető, ha nem tudok beállni egy téma vagy ötlet mögé. Inkább a személyes tapasztalataimat osztottam meg egy-egy témában, de itt is mindig hangsúlyozom, hogy nem vagyok szakember, és nem követendő tanácsokat adok, hanem remélem, hogy amit magamról megosztok, az másoknak is segít kapcsolódni saját magukhoz.

A coming out videóm kapcsán például csomó visszajelzést kaptam, hogy ennek hatására fel merték magukat vállalni a barátaik előtt, ami iszonyat nagy lépés annak, akinek eddig hazudnia kellett olyan emberek előtt, akiket szeret. Ezeket mind én is átéltem, így olyan dolgokról beszélek, amiken már én is dolgoztam magamban. Nem azt várom el, hogy egy témában tökéletes legyek, csupán hiteles. Sokat beszélek például arról, hogy terápiára járok, és úgy érzem, ez az őszinteség másokat is inspirálhat.

Eddig is azt gondoltam, hogy nem titkoltam, hogy meleg vagyok, és aki látta kettőnél több videómat, annak ez könnyen leeshetett. Fogalmazhatnék úgy is, hogy tudtam, ez a szekrény mindvégig üvegből volt. Azzal pedig, hogy konkrétan kimondtam, kinyitottam egy olyan ajtót, ami eddig is látható volt, csak nem engedtem, hogy belépjenek rajta.

Buzás Andris tudatosan oszt meg személyes tapasztalatokat, amelyek segíthetnek másoknak is kapcsolódni saját magukhoz Fotó: GLAMOUR Hungary

Olyan sok pozitív visszajelzést kaptam a videó után, hogy egy anyuka például azt kommentelte: „Legyünk az a generáció, aki úgy neveli a gyerekeit, hogy ne bántsanak másokat!” Ha ez az üzenet az én videóm miatt sokakhoz eljut, akkor már megérte kirakni. Sokáig talán azért nem beszéltem róla ilyen nyíltan, mert nem szerettem volna, ha egyedül ezzel vagyok azonosítva. Úgy érzem, hogy meleg vagyok – ez olyan része annak, hogy ki vagyok, mint hogy zöld a szemem.

Jellemez, de nem határoz meg.

De így, hogy ezt kimondtam, szabadabban tudok beszélni olyan témákról, amiket eddig kerültem. A most induló podcast-sorozatomban is rendszerint érintem a tapasztalataimat: milyen melegként randizni vagy ismerkedni. Ami szintén elég személyes, de olyan téma, amihez sokan tudnak kapcsolódni rajtam keresztül, hiszen lehet, hogy a környezetükben nem tudnak kivel beszélni róla.

Mit gondolsz, miért él sokszor téves kép az LMBTQ-közösségekről az emberekben? Te hogyan viszonyulsz ezekhez a sztereotípiákhoz?

Könnyebb feketén-fehéren látni, és ábrázolni is a dolgokat. Inkább végletekben gondolkodunk, és ebben a média kommunikációja is szerepet játszik. Sokat segít, hogy nem azonosítom magam a médiában élő LMBTQ-közösség képével. Hiszen a sok gyűlölet és félinformáció teljesen más képet fest a teljesen átlagos életet élő melegekről. Vegyük a Pride-ot, amiről meg tudsz osztani átlagos képeket, ahol emberek színes ruhában vidáman sétálnak, vagy olyan provokatív szetteket, amelyek amúgy a tömeg fél százalékára sem jellemzőek.

Ez a gyűlöletkeltés és a meleg sztereotípiák nem segítenek abban, hogy lássuk az LMBTQ-közösség mögött lévő emberi arcokat. A sztereotípiák is kiragadott példák, amelyek után sokan megtagadják a megismerés lehetőségét. Nem írtam alá egy szerződést, hogy én ennek a része szeretnék lenni, mégis be lettem kategorizálva.

Fontos a Pride, hogy az emberek meg tudják élni ezt a közösségi élményt, és akinek ez segít, arra buzdítom, hogy vegyen részt. A médián kívül azt tapasztalom, hogy inkább a férfiaknak vannak negatív előítéletei, mintha a melegek sértenék a kollektív férfiasság kultuszát. Az ő véleményüktől a mai napig jobban tartok, de ez fakadhat a múltbéli sérelmeimből is, amiket már felnőttként dolgoztam fel. Szerencsére nem kell mástól visszaigazolást kapnom ahhoz, hogy tudjam: amellett, hogy meleg vagyok, megannyi más dologból épül fel a személyiségem.