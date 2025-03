Különleges kialakítása és ikonikus dizájnja miatt a divattörténelem egyik leghíresebb táskái közé tartozik a Fendi Baguette, ami az egyik legkönnyebben felismerhető luxuscikké, a kultikus „Szex és New York-táskává” vált. De vajon hogyan lett ez az apró kiegészítő a modern divat- és popkultúra kiemelkedő darabja, és miért is viseli egy kenyér nevét?

A Fendi divatházat pont száz évvel ezelőtt, 1925-ben alapították Rómában, Adele Fendi és férje, Edoardo Fendi jóvoltából. Hatalmas szerelem volt az övék: talán csak a kis manufaktúrájukat szerették úgy, mint egymást, ahol eredetileg bundákat és különböző bőrárukat kínáltak a vásárlóiknak. Olyan szenvedéllyel építették fel a divatházat, ahogyan azt unokájuk, Silvia Venturini Fendi azóta is teszi.

Mi sem nagyobb bizonyítéka ennek az, hogy ő tervezte meg a világ leghíresebb válltáskáját, a vékony dizájnnal és pálcikaszerű szabásvonallal rendelkező Baguette-et is. A táskát 1997-ben, az őszi/téli divathéten mutatták be a nagyközönség számára, egy évvel később pedig már bárki szabadon megvásárolhatta.

Hogyan lett egy bagettből Szex és New York táska?

Inspirációját a francia nők szolgáltatták, akik rendszerint a hónuk alatt vitték a hosszú, vékonyka bagett kenyeret. Silvia Venturini Fendi is pont ezt akarta megjeleníteni dizájnban, ezért a táskát is ilyen formában tervezte meg, valamiféle ódaként a francia nők számára. Természetesen a dizájner arra is figyelt, hogy a táska ne csak csinos legyen, hanem kényelmes is (ha már kis méreténél fogva praktikusnak aligha mondható), ezért a két végén egy kicsit feljebb vitte a táska szélességét, hogy még szabadabb mozgása legyen a karoknak.

Így született meg a hosszúkás, enyhén téglalap, enyhén kifliszerű alakból, egy fémszíjból, egy dupla FF Fendi logóból, valamint a vállszíjból álló Baguette táska, amiért először nem voltak oda az emberek. Néhány divatkritikus az egekbe magasztalta, ahogyan pár hírességen is megfordult a táska, de komolyabb visszhangja nem volt addig, amíg 2000-ben fel nem bukkant a Szex és New York-ban.

Az ezredforduló küszöbén ugyanis egy csapásra divatos lett, amit így huszonöt év távlatból nézve sokan a világ első IT-táskájának neveznek. Ez azt jelenti, hogy ez az első olyan táska, amit az adott korszak trendteremtő divatikonja tett naggyá. A millenniumi évben ez Carrie Bradshaw karaktere volt, aki Sarah Jessica Parker alakított. A karakternek nem egy, hanem legalább egy halom ikonikus divatterméket köszönhetünk: többek között a Baguette táskát is, amit a sorozat harmadik évadjának tizenhetedik epizódjában (What Goes Around Comes Around) láthattunk először.

26 év után is odáig vagyunk Carrie Bradshaw gardróbjáért, vajon miért?

A sztori szerint kirabolják Carrie-t, ám a rabló nemcsak az értékeit, hanem a csinos kis táskáját is követeli. Ekkor hangzik el az ikonikus mondat:

Ez nem csak egy táska, ez egy Baguette!

Ami eredeti nyelven, angolul talán még frappánsabban hangzik: „It’s not a bag, it’s a Baguette!”

Voltak hullámvölgyek, de a Fendi Baguette mindig örök divat

Ezek után a táska olyan nagy divatszenzáció lett , hogy számtalan fazonban és színben jelent meg a sorozatban: többek között rózsaszín flitteres, barna kígyóbőr, karamell színű és csillogó, lila flitteres külsővel is láthattuk – illetve, egy hamisított darabot is becsempésztek a harmadik évad tizennegyedik epizódjába (Sex and Another City), amikor Samantha az arany replikáját összetéveszti egy Playboy-nyuszi eredetijével. A Baguette növekvő népszerűsége miatt pedig hamar feltornászta magát a kor legjobban vágyott luxuscikkei közé.