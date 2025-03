Candace Bushnell, a Szex és New York írója: „Mindig oda kell figyelünk a nők jogaira!”

Molnár Nini ruhája az egyik legszebb üzenetet hordozta a GLAMOUR Women of the Year gálán

Candace Bushnellt a GLAMOUR Women of the Year gála elején, teljes harci díszben sikerült elcsípnünk: az írónő – többek között – a nők jogainak fontosságáról és a nők sokszínűségéről is mesélt vele készült, exkluzív interjúnkban.

Az idei GLAMOUR Women of the Year témája az olvasásnépszerűsítés. Alkotóemberként mit jelentenek számodra a könyvek, azt olvasás?

A könyvek, az olvasás a legnagyobb kincs számomra! A könyvek miatt lettem író! Emlékszem, nagyjából harmadikos lehettem, amikor épp egy regényt olvastam: a kötetben erősen havazott, viszont, ahogy felnéztem, csodás, tavaszi idő tárult elém. Hihetetlen volt számomra, hogy az írott szónak ekkora ereje van! Akárhová elmehetsz, olyan helyekre is, ahová fizikailag talán nem is jutnál el! Dimenzióváltásra vagy képes általa! Azt hiszem, ekkor döntöttem el, hogy író leszek. Szerettem volna én is olyasvalamit alkotni, aminek ilyen erőteljes hatása van. Ez a legfontosabb művészeti forma számomra.

Kik azok az írók, akik hatással voltak rád, és – esetleg – a Szex és New York keletkezésére?

J. D. Salinger amerikai írót mindenképp ide sorolnám: a Zabhegyező című kötete sokat jelent számomra, de Edith Wharton is ugyanilyen fontos szerepet tölt be az életemben. A Szex és New York ugyanakkor maximálisan eredeti ötleten alapul!

Honnan jött az az ötlet, hogy a saját tapasztalataidról írj a kezdetek kezdetén, a The New York Observerben?

Amikor 19 éves koromban megérkeztem New Yorkba, teljesen magától értetődő volt számomra, hogy a New York-i élményeimről írjak! A Szex és New York valójában már csak a folytatása volt annak a folyamatnak, amit évekkel korábban elkezdtem. A különbség „mindössze” annyi volt, hogy a cikkek később egy olyan kiadványban jelentek meg, amelyet sok férfi olvas. Ennél fogva az emberek azt gondolták, hogy az fontos! Ekkor kezdtek el felfigyelni rám és a rovatomra... Ebből is világosan látszik: mindig figyelnünk kell a nők jogaira!

A Szex és New York írónője, Candace Bushnell ellátogatott a GLAMOUR Women of the Year gálára, ahol elképesztően közvetlenül beszélgetett az őt kérdező újságírókkal Fotó: Czabán Máté

Hogy született meg Carrie Bradshaw karaktere benned?

Erre röviden csak annyit válaszolnék, hogy érdemes ellátogatni a True Tales of Sex, Succes, and Sex and the City című műsoromra, amelyben épp ezt a témát boncolgatom!

Ha már említed: tegnap volt a show budapesti bemutatója az Erkel Színházban. Hogy fogadta a magyar közönség?

Egyszerűen imádták! Az előadás alatt azt érzékeltem, tetszik nekik a történet, az utána érkező visszajelzések pedig maximálisan visszaigazolták ugyanezt!

Mit jelképez számodra a négy főhős, Samantha, Miranda, Charlotte és Carrie?

Fontos tudni, hogy a könyvemben sok-sok nőről írtam fejezetről fejezetre. Számos nőtípust igyekeztem megjeleníteni, hogy találkozzunk a különböző dilemmáikkal, már ami a szexet és a szerelmet illeti. A sorozatban – ugyanakkor – négy nőre szűkítették az alkotók a dolgot... Remélem, azért mindenki tisztában van azzal, hogy a világon jóval több, mint négyféle nő(típus) létezik!

Bár a történeteidből tudjuk, hogy a kilencvenes években nem volt egyszerű a randizás, érdekelne, hogy látod: nehezebb ma az ismerkedés, mint akkor volt?

Azt hiszem, nehezebb! Mindenkitől – főképp a fiataloktól – azt a visszajelzést kapom, hogy jóval bonyolultabb ma randizni, mint a kilencvenes években. Én az online világot teszem ezért felelőssé! Az elmúlt 25 évben teljesen megváltozott a világ az internet térnyerésének „köszönhetően”. Mindenki elér mindent, és hozzáfér mindenhez, amihez szeretne. Beleértve a pornót, vagy bármelyik párkereső applikációt, amelyen az ember a saját ízlése szerint szűrhet rá a megfelelő találatokra... Ez egyáltalán nincs jó hatással a randevúzásra, párkeresésre!

Lassan elmondhatjuk, hogy generációk nőttek fel Carrie történetein. Észlelsz bármi változást a korosztályok között abban, ahogy (például egy-egy könyv- vagy sorozatbeli) jelenetet, részletet értelmeznek?

Nos, azt gondolom, hogy az emberek folyamatosan változnak. Ahogy haladnak előre a fejlődésben, úgy lesznek egyre inkább tudatában saját maguknak, és más embereknek, valamint azok fontosságának vagy akár nézőpontjainak. Ha visszatekintünk, azt is elmondhatjuk, hogy a kilencvenes évek merőben más volt, mint például a szüleim korosztályának randizós időszaka, a hatvanas évek. Ahogy halad előre a történelem, úgy változunk vele együtt mi is. Egyénileg és társadalmilag is folyamatos változásban vagyunk!

Ha jól értem, optimista vagy az emberek fejlődését illetően. Ez alapján nagyon úgy hangzik...

Nem hiszem, hogy optimista lennék... Inkább azt mondanám, hogy – hosszú távon – ez egy hasznos nézőpont!

A rovatodban, majd a későbbi sorozatban óriási szerepet kap a divat. (Mindannyian emlékszünk arra, hogy Carrie gyakran VOGUE-ot vett étel helyett, mert úgy érezte, az jobban táplálja.) Mit jelent számodra a divat?

Ha New Yorkban élsz, a divat magától értetődően jelen van az életedben, hiszen New York a divatipar egyik fővárosa. Ez nemcsak a divatbemutatók kapcsán mutatkozik meg, hiszen a divat- és ruházati cikkek gyártása is nagy múltra tekint vissza, egyúttal napjainkban is húzó iparág a városban. Nem tudod kivonni magad a hatása alól!

Általánosságban milyen típusú ruhákat hordasz legszívesebben?

Kétféle énem van: vagy mesés, elbűvölő darabokban mutatkozom, vagy melegítő nadrágban! (Nevet.)

Miért fontos számodra, hogy elbűvölő darabokban járd New York utcáit? Mi ennek a választásnak az oka?

Úgy hiszem, ez egy velem született „szükséglet”. Vannak, akiknek egyáltalán nem számítanak a ruhák, mások számára viszont iszonyúan relevánsak. A magam részéről nem igazán foglalkozom például lakásdekorral, vagy épp virágkötéssel, míg mások számára ezek rendkívül megnyugtató, mindennapi tevékenységek. Én az öltözködésben élem ki magam és a kreativitásom egy részét. Mindannyian mások vagyunk, és ez így van jól!

Egy bizonyos pont után már tökéletesen tisztában vagy a saját tested adottságaival: tudod, mi áll jól és mi nem. Ez óriási könnyebbséget jelent a kínálatban való válogatás során. Egyébként nem követek ebben senkit: megvan a saját stílusom, amely évtizedek óta jól működik!

Kinek a kreációját viseled ma este?

A fantasztikus Demeter Richárd barackszínű kreációja mellett tettem le a voksom. Hát nem elbűvölő darab?

Csodásan mutatsz benne! És ha már itt tartunk: mi a szépséged legfőbb titka?

Nem fogok kertelni: a plasztikai sebészet. New Yorkban folyamatosan lépést tartunk a botoxszal és a különböző arc-, és bőrkezelésekkel. Ez a mindennapi valóságunk. Bátran vállalom!