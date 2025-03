Candace Bushnell, a Szex és New York írónője a GLAMOUR Women of the Year gálán üzent mindannyiunknak

Idén rekord számú szavazat érkezett, hogy aztán a gálán jelöltjeinkkel és vendégeinkkel együtt ünnepeljük a női sikereket. Minden évben hangsúlyozzuk, hogy ez az a gála, ahol mindenki nyertes, hiszünk abban, hogy egy nő sikere mindannyiunk sikere. Idén Candace Bushnell, a Szex és New York szerzője, vagy ahogy emlegetni szokták a valódi Carrie Bradshaw is köszöntötte a gála vendégeket.

Candace Bushnell indította el a Sex and the City rovatot 1994-ben a New York Observerben. Írásai arról szóltak, hogyan élnek ő és barátai az 1990-es évek New Yorkjában. 1996-ban a cikkek könyvben is megjelentek, és ezek az írások szolgáltak az HBO nagysikerű sorozatának alapjául. „Amikor az újságban jelentek meg a cikkek, azt mindenki olvasta, és elküldték a barátaiknak is, így jutott el Hollywoodig a híre, ahol aztán körülbelül öt olyan cég volt, akik filmet vagy sorozatot akartak belőle készíteni” – mesélte a kezdetekről az írónő a GLAMOUR-nak.

Az olvasás boldoggá tesz

A GLAMOUR Women of the Year gálán pedig nem csak a jelenlévőknek, de mindenki számára üzent. Candace Bushnell előző nap még az Erkel Színházban mutatta be különleges darabját, amely a Szex és New York igazi történetét mesélte el. A GLAMOUR Women of the Year gálán elmondta, nagyon örül, hogy együtt ünnepelhet a jelöltekkel és a meghívott vendégekkel.

„A Szex és New York írójaként tudom, mennyire fontosak a könyvek. Nagyjából négy éves koromban saját magamtól tanultam meg olvasni. És pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor eldöntöttem, hogy író szeretnék lenni. Harmadikos voltam, egy könyvbe mélyedtem, amelyben esett a hó. És amikor felnéztem, csodálatos tavaszi időjárást láttam. Azt gondoltam, olyat szeretnék csinálni, aminek ekkora ereje van. Imádom a könyveket és imádok olvasni.

Ahogyan tudjuk azt, hogy a közösségi média szomorúvá tesz, úgy tudjuk, hogy a könyvek viszont boldoggá.

Úgyhogy szeretném megköszönni, hogy eljötteket és támogatjátok ezt a fantasztikus ügyet. Nagyon köszönöm! "

Elérhető álmok

Az írónő számára mindig is kiemelten fontos téma volt az egyenjogúság kérdése, és a nők jogai. Nem csoda, hogy a Szex és New York azóta is minden generáció számára tud újat mondani, amihez kapcsolódni tudnak. „Több nő jár főiskolára, egyetemre, éppen ezért több olyan nőre van szükség, akik annyi pénzt keresnek, mint a férfiak, és akik befolyással és hatalommal rendelkeznek. Mert a nők másképpen csinálják a dolgokat, mi nem akarunk háborúkban harcolni, ez a férfiak veszekedése, mi másképpen oldjuk meg a konfliktusokat. A háborúk és a férfiak konfliktusai azonban veszélyt jelentenek mindenkire… Sok nőtől hallom, hogy az által, hogy más nőket lát hatalmi pozícióban, úgy érzi, hogy ez számára is elérhető. ” - mondta az interjúnkban.

A GLAMOUR Women of the Year gála pedig pontosan erről szól: hogy megmutassuk, hogy láthatóvá tegyük és együtt ünnepeljük a tehetséges, sikeres, különleges nőket, akik mindannyiunk számára példaképek lehetnek.