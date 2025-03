Mindenki emlékszik az első szerelmére. Újdonságként hatott ránk a szerelem gondolata, addiktívak lettünk, sokat akartunk belőle – még akkor is, ha a dolgok nem voltak tökéletesek. Mégis, időről időre rendszeres visszagondolunk rá, ami felveti a kérdést: vajon tényleg soha nem felejtjük el az első szerelmünket? És ha ez igaz, akkor milyen hatással lehet ez a párkapcsolatainkra?

Életünk első szerelme nagyon új, különleges és izgalmas. Egy váratlan élmény és tapasztalás, melyet korábban még nem éreztünk, ezért nagyon intenzíven és mélyen éljük át – sok esetben még akkor is, ha a valóság mást mutat. Mert van úgy, hogy az első szerelem nem is a legigazibb szerelem: csak két fiatal próbálkozása, amire bénázós, cikis emlékekkel gondolunk vissza.

Azonban lehet, hogy évtizedek múlva is őrjítően tökéletesnek érezzük a gimirománcunkat. Bárhogy is legyen, az biztos, hogy az első szerelemre mindenki sokkal élénkebben emlékszik, mint a többi kapcsolatunkra. De vajon mitől lesz olyan maradandó ez a szerelem az emlékeinkben? Miért gondolunk rá még évek, évtizedek múlva is, miért nem engedjük el ténylegesen soha? Vásárhelyi Dorottya pszichológussal beszélgettünk.

Nem véletlen, hogy az első szerelemre mindenki emlékszik

Az első szerelmek ritkán az életünk utolsó szerelmei. Ennek főként az az oka, hogy az érzelmek erőssége és a jövőbeli tervek, elképzelések nem egyeznek egymással – tapasztalat híján pedig nehéz egyensúlyozni a kettőt. Ez sokszor drámai végkifejlethez vezet, ami miatt jellemzően több párkapcsolatunk lesz az életünk során. Némelyik rövid ideig, másik évekig, évtizedekig eltart (vagy akár örökké), azonban nem mindegyikre emlékszünk vissza ugyanolyan nagy intenzitással.

Ha bárkit megállítanánk az utcán, az egyetemista lánytól kezdve az idős bácsiig mindenki fel tudná eleveníteni az első szerelmét. Ez a szakértők szerint azért van, mert az első élmények (első csók, első szex, első kocsi, első munkahely, így az első szerelem is) kiemelt helyet foglalnak el az a szívünkben és olyan irányt mutatnak életünk adott síkján, ami miatt az „első” mindig is alapvető mérce lesz az életünkben. A párkapcsolati sémák alapján például az első szerelem az, amihez minden további párkapcsolatot hasonlítani fogunk.

„Az első szerelmekre legtöbbször tinikorban vagy fiatal felnőttkorban kerül sor, amikor jellemzően több fókuszt tudunk a partnerre fordítani. Ilyenkor a személyiség különböző fejlődéseken, formálódásokon esik át: még nem vagyunk teljesen autonóm, érett felnőttek, ami kedvez a szimbiózisnak, a szerelembe esés folyamatának. Ha szerelemre lobbanunk valakivel, az valószínűleg az intenzív összeolvadás állapotával fog együtt járni. Két fél fog kitenni egy egészet, ami miatt a szerelem intenzívnek hat.

Az első szerelem élménye ezért mindenki életében szükségszerű, abszolút intenzív és mély, személyiségformáló erővel bír” – mondja a pszichológus szakértő.

