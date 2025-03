Ezért nem lehetett ott Meghan Markle Erzsébet királynő halálos ágyánál valójában, a királyi család hajthatatlan volt a döntésében

Lékai-Kiss Ramóna ruhája gyakorlatilag megnyerte a GLAMOUR Women of the Year stílusversenyét

II. Erzsébet királynő 2022. szeptember nyolcadikán hunyt el a skóciai Balmoral kastélyban, az idős uralkodó halálakor pedig elindult a London Bridge-nek nevezett „hadművelet”, mely a halál beálltától a temetés napjáig szinte minden mozzanatot percre pontosan magába foglalt. Nem meglepő, hiszen a brit királyi család életét mindig is átszőtte a protokoll és a hagyományok, amelyek a legfontosabb események során is irányt mutatnak, így a London Bridge is már évek óta készen állt. Azonban még ez a terv sem láthatta előre, hogy mit okoz Harry herceg és Meghan Markle viszálya a családdal.

Nagymamája halála napján Harry herceg ugyanis egyedül utazott Skóciába - néhány nappal korábban érkezett Londonba az Egyesült Államokból, hogy meglátogassa a beteg uralkodót -, és nem tartott vele felesége. Bár a pár korábban úgy tervezte, hogy együtt látogatják meg a királynőt, egy meg nem nevezett „tervváltozás” miatt Meghan Markle végül nem ment.

Harry herceg igen, Meghan Markle nem tudott elbúcsúzni II. Erzsébet királynőtől Fotó: Christopher Furlong/Getty Images

Források szerint a változás oka Károly király (akkor még herceg) volt, aki megkérte Meghant, hogy maradjon távol, elkerülve ezzel a családi konfliktusokat - ennek viszont Harry herceg nagyon nem örült. Ugyanakkor tény, hogy Katalin hercegné is úgy döntött, hogy Angliában marad gyermekeivel, akik akkor kezdték meg tanévüket új iskolájukban. Robert Hardman író könyve szerint Katalin távolmaradása kapóra jött, mert segített lecsillapítani az egyébként dühös Harry herceget, hiszen nemcsak az ő felesége nem volt ott Balmoralban a királynő utolsó napján.

A kötetben arról is ír, hogy Károly ekkor még úgy gondolta, édesanyjának napjai, nem órái vannak hátra, és szerette volna, ha a család a végső búcsúra, nem a viszályra koncentrál.

Forrás: Daily Mail