10 sztárpár, akik között csak úgy tombolt a kémia a GLAMOUR Women of the Year gálán

A GLAMOUR Women of the Year gála első sorban a nőkről és a nők teljesítményének elismeréséről szól. Azonban amellett nem tudunk - és nem is akarunk - szó nélkül elmenni, hogy az idei díjátadó gyakorlatilag rózsaszín ködben úszott. És nem, most nem csak a pink szőnyegre gondolunk, hanem az eseményen megjelenő sztárpárokra is.

A szerelmesek hol egymáshoz bújva, hol kéz a kézben, hol csókolózva pózoltak a kameráknak. Többek között Mihányfi Luca és Hegyes Berci, Kulcsár Edina és Varga Márk, valamint Tóth Gabi és Papp Máté Bence is azonnal magukra vonzották a tekinteteket. Íme, az idei GLAMOUR Women of the Year gála legszerelmesebb pillanatai!