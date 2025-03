Mihályfi Luca meztelenruhában gálázott Hegyes Bercivel: nem csodáljuk, ha egy pillanatra zavarba jössz majd a fotóiktól

Molnár Nini ruhája az egyik legszebb üzenetet hordozta a GLAMOUR Women of the Year gálán

Ez a tökéletes harmónia pedig remekül átjött a pár megjelenésén is, amit a legjátékosabb formában hangoltak össze. Mihályfi Luca a meztelenruha-trendet idézte meg, ékszerei révén némi '90-es évek hatást keltve, a fekete csipke pedig Hegyes Berci Robert Maar öltönye alól előbukkanó csipke ing formájában talált párra. Ők a bizonyíték, hogy a fekete igazi jolly-joker, ám nem feltétlenül a drámai belépő terepe: Berci és Luca öltözékeiben ugyanis megannyi friss játékosság van.

Tudatosan szeretnek

A pár egy korábbi interjúban mesélt arról a GLAMOUR-nak, miért is olyan különleges ez a szerelem: „Az eddigi kapcsolataim nem hasonlíthatóak ehhez. Én például rájöttem, hogy ennyire csodálatos szerelemben még soha nem volt részem az életemben. És ha valamiről azt is gondoltam, hogy szerelem, annak valójában köze sem volt ahhoz, amit most érzek. Ez annyira mély és heves, és azt érzem, hogy végre úgy szeretnek, ahogy még soha, és olyan jól szeretnek, ahogy arra mindig vágytam.” – árulta el Luca, míg Berci azt hangsúlyozta, hogy nem kell idealizálnia Lucát ahhoz, hogy az ideálja legyen.

„Ahogy megismertem őt a táncon és a műsoron keresztül, ahogy hozzám viszonyult, ahogy hozzám szólt és megérintett engem, abban olyan érzelmek és energiák voltak, amit még sosem tapasztaltam korábban. Brutálisan szeretve érzem magam általa. Van egy mondás, amelynek az utolsó sora szerintem nagyon igaz és amit nagyon szeretek. Megtalál, ha nem kutatod. Ez az egész azért érdekes számomra, mert nem kerestem szerelmet. Luca viszont jött és berúgta az ajtót. Megismertem ezt a lányt, és onnantól nem tudtam hazudni magamnak, az érzéseimnek és a gondolataimnak.”

Mit is kívánhatnánk mást nekik, mint még nagyon sok boldog és közös GLAMOUR Women of the Year gálát!