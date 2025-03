Molnár Nini ruhája az egyik legszebb üzenetet hordozta a GLAMOUR Women of the Year gálán

Törőcsik Franciska lett Az év színésznője a GLAMOUR Women of the Year gálán, ruhájára még évtizedekig emlékezni fogunk

Molnár Nini divattervező és az Együtt az Autistákért Alapítvány 2025-ben is közös limitált táskakollekcióval jelentkeznek. A termékek értékesítéséből származó bevétel egy részével az alapítvány munkáját támogatják, ezzel is felhívva a figyelmet az autizmus ügyére.

Molnár Nininek mindig is fontos szerepet töltöttek be az életében a különböző társadalmi ügyek, még a diplomamunkáját is a nonprofit szervezetekről írta, sőt a családja is aktívan jótékonykodik, méghozzá azért, mert mélyen hisz benne, hogy az életünk nem merülhet ki önmagunk építésében. És ez olyannyira fontos szervezőelv Nini életében, hogy úgy döntött, idén is támogatja különleges limitált táskakollekciójával az Együtt az Autistákért Alapítvány munkáját.

Molnár Nini alakkövető, asszimetrikus maxiruhájának színe ugyanis beszédesen rímel az autizmus nemzetközi színével, csak úgy, mint babakék LOVE BAG kollekciója, ami a tavalyi nagy sikerre való tekintettel visszatér idén.

„Nagyon sok történetet hallottam arról, hogy az autista gyerekeket mennyire nehéz integrálni a társadalomba, és hogy nem befogadó a közösség. Szerintem elsősorban azért, mert az emberek nem igazán ismerik ezt a világot, keveset tudnak az autizmusról. Fontos, hogy beszéljünk róla, hogy edukáljuk a társadalmat” – mesélte Nini a GLAMOUR-nak, aki azt is elmondta, milyen szempontokat vett figyelembe az idei kollekció megálmodásakor.

„Idén több termékkel is készülünk, és a vásárlói visszajelzések nagyban megalapozták a döntéseinket. Két dolgot emeltek ki sokan: egyrészt, hogy készítsünk egy eco-bőr táskát, másrészt pedig szerettek volna egy megfizethetőbb árkategóriájú darabot. Ezeknek a kéréseknek most eleget teszünk, úgyhogy nagyon izgatott vagyok emiatt!”

A jó ügy támogatása mellett tehát az is fontos cél a táskákkal, hogy a brand utat találhasson azok felé is, akik, bár rajongói a márkának, eddig nem feltétlenül engedhettek meg maguknak egy LOVE BAG darabot. A kollekció egyébként április 2-án, az Autizmus Világnapján lesz elérhető. Csapj le rá, viseld büszkén, és légy része a progresszív társadalmi párbeszédeknek!