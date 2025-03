Rubint Réka álomszép Daalarna ruhában tündökölt a GLAMOUR Women of the Year gálán: mélyen dekoltált miniruhája maga a csoda

Ez az oka, hogy mostanában nem rejtegeti érzéseit Vilmos herceg és Katalin hercegné: a nyilvánosság előtt is bátran flörtölnek

Hófehér, mini, mélyen dekoltált és tökéletesen leírja azt a bátorságot, önazonosságot és fesztelenséget, amit Rubint Réka épp megél közel az ötvenhez. A ruhapróbán, amin a GLAMOUR stábja is ott lehetett, Réka viccesen megjegyzi, hogy az a férje legnagyobb szerencséje, hogy ritkán változtat. És ez igaz a frizurára, a sminkre és minden jól bevált dologra Réka mindennapjaiban. Ilyen például az életében a Daalarna is, Benes Anita különleges tervezései ugyanis már évtizedek, egészen pontosan 24 éve, a Réka és Norbi (első) esküvője óta kísérik őt az útján.

„Minden eseményre Anitát választom, egyrészt azért, mert nagyon szeretem magam biztonságban tudni, nem csak ruha ügyben, hanem sminkben és hajban, szóval az én férjem azért szerencsés, mert én nehezen váltok, és tényleg, Anita mindig a legmegfelelőbb színt, stílust, tulajdonképpen mindent eltalál, ami én vagyok.” – fogalmaz Rubint Réka a ruhapróbán.

A tervező, Benes Anita minden alkalommal igyekszik figyelembe venne az aktuális trendeket, de sokkal fontosabb, hogy Réka adott életszakaszát le tudja követni és ehhez igazítani a végeredményt. Sőt olyan szinten hagyománnyá vált az életében a Daalarna, hogy lánya, Schóbert Lara is rendszeresen jelenik meg a márka ruhakölteményeiben.

Ami pedig a GLAMOUR Women of the Year gála ruhaválasztást illeti, Benes Anita a Daalarna 2026-os kollekciójának egyik különleges partiruháját ajánlotta Rékának, ami egyébként április elején fog megjelenni. Nagyon izgalmas, teli van apró virágokkal, és egy igazán különleges nyári darab, amit egy polgári esküvőre is felvehet bárki, de alapvetően partira szánom. – meséli Benes Anita a ruhapróbán a rövid fazonú, mélyen dekoltált darabról.

Rubint Réka a legfelszabadultabb korszakát éli

Amikor Benes Anita megmutatta a '26-os kollekció csodás darabját, Rubint Réka azonnal beleszeretett a partiruhába, annál is inkább, mert, ahogy ő fogalmaz, közel az 50-hez pont ezt az időszakát éli. Szerintem minden nőnek van az életében egy olyan korszak, amikor a rövidebb fazonokat, a kicsit nyitottabb modelleket kedveli.

– magyarázza Rubint Réka, akinek volt olyan stíluskorszaka is, amikor kifejezetten a zártabb megoldásokat kedvelte.

És tekintve, hogy a GLAMOUR Women of the Year gála fókusza 2025-ben az olvasásnépszerűsítésen van, Réka azt is elmondta, mi a legfontosabb számára, amikor könyvet olvas. „Az én könyvem, amit a GLAMOUR olvasóinak ajánlok, korosztálytól, nemtől és kortól függetlenül mindenkinek a kezébe adható, aki már tud olvasni és értelmezni azt, amit olvas, hiszen nagyon nagyon fontos megérteni a jelen pillanatok történéseit, nagyon fontos az önismeret, és én ezt a könyvet tényleg mindenkinek a kezébe adnám.”